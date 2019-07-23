23.07.2019 08:50 307

Ассоциация банков «Россия» предупредила о резком сокращении числа платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ), направив соответствующее письмо в Федеральную налоговую службу (ФНС). Угроза, как следует из документа, нависла над QIWI и рядом региональных компаний из-за принятого 16 июля Госдумой закона, который запретил банковским платежным агентам использовать удаленную ККТ в платежных терминалах.

Согласно новым требованиям банковские платежные агенты должны устанавливать ККТ либо внутри терминалов, либо рядом, подключая их с помощью провода. Удаленная фискализация (процесс передачи данных об операциях в ФНС) очень распространена, поэтому нововведения потребуют от банковских платежных агентов перестроить всю налаженную сеть, рассказал РБК начальник правового управления ассоциации «Россия» Сергей Клименко. «Изменения приведут к сокращению доступности финансовых услуг для огромного количества людей в небольших населенных пунктах: пополнение счета, платежи за коммунальные услуги и по кредитам», — отметил он, добавив, что там, где работают такие терминалы, поблизости нет ни банкоматов, ни банков.

Как отмечается в письме ассоциации, сейчас в России у банковских агентов работает около 150 тыс. платежных терминалов. Большинство из них не позволяют встроить ККТ внутрь корпуса.

Согласно действующей редакции 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», ККТ можно установить как внутри корпуса устройства для расчетов, так и иным способом (ст. 4, п. 2). Именно эта формулировка позволила банковским платежным агентам не покупать ККТ для каждого устройства, а подключать одну ККТ к нескольким терминалам через интернет.

Кто под ударом

Новые требования в первую очередь затронут платежные терминалы QIWI, а также региональные сети терминалов TelePay (Екатеринбург), «КАССервис» (Красноярск) и платежную систему «Апельсин» (Омск), пояснили в банковской ассоциации.

На бизнес QIWI поправки повлияют незначительно, сказал РБК гендиректор компании Сергей Солонин. В среднесрочной перспективе они могут отразиться на небольших платежных агентах в отдаленных частях России, где маржинальность бизнеса низкая, прогнозируют в QIWI. Для них единственный способ работать в легальном поле с экономической точки зрения — использовать онлайн-кассу, подключенную сразу к нескольким терминалам, отметил Солонин, указав, что решения для онлайн-фискализации, которую планируется сделать нелегальной, обеспечивают все предусмотренные законом функции — чеки, отправку данных в ФНС, хранение в фискальной памяти и т.д.

Новый закон несет дополнительную финансовую нагрузку на бизнес, говорит представитель омской ПС «Апельсин». Из-за низкой доходности часть терминалов, многие из которых находятся в удаленных населенных пунктах, придется убрать, указывает он. От нововведений в первую очередь пострадают жители, активно пользующиеся терминальной сетью, поддерживает гендиректор «КАССервиса» Денис Гринаковский.

Принятие закона может привести к обратному эффекту, предупреждают в екатеринбургской TelePay. «Платежные агенты продолжат работу в теневом сегменте рынка без применения ККТ в составе терминалов, — говорит представитель компании. — Между тем при помощи доступных облачных технологий им было бы гораздо проще и выгоднее настроить онлайн-кассы и позволить контролировать свой бизнес».

В пресс-службе «Связного» ответили, что во всех терминалах компании ККТ установлена в корпусах устройств, поэтому там не видят никаких трудностей в связи с изменениями в законодательстве.

Позиция ФНС

Законодательного права применять удаленную фискализацию у платежных агентов никогда не было, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе. 54-ФЗ во всех редакциях не допускал применения удаленной кассы при расчетах. Исключение было сделано для вендинга (торговые аппараты с едой, напитками и т.п.), турникетов в автобусах и т.д., подчеркнули в ФНС.

Поправки от июня 2018 года (тогда появилась формулировка, позволяющая установить ККТ иным способом. — РБК) разрешили использовать ККТ в составе платежных терминалов без печатающего устройства, указали в ФНС. По мнению службы, льгота позволила оптимизировать расходы банковских платежных агентов, поскольку существенную часть стоимости кассы составляет именно принтер.

Новые поправки «разрешают потенциальную неопределенность в трактовании норм закона о ККТ и закрепляют необходимость расположения ККТ в корпусе автоматического устройства для расчетов либо непосредственного соединения ее с внешней стороной корпуса», добавили в налоговой службе.

Аргументы против удаленного подключения касс

Удаленное подключение ККТ в платежных терминалах недобросовестные игроки рынка используют для нелегальной продажи наличных денег, которые клиенты вносят в платежные терминалы, сказал РБК источник на платежном рынке. В связи с этим, по его словам, в законодательство последовательно вносятся изменения, направленные на искоренение этой практики.

Платежные терминалы вполне можно использовать для отмывания денежных средств, подтвердил РБК представитель одного из производителей ККТ, «Штрих-М». Если в терминал не встроена контрольно-кассовая техника, то его владелец может на время отключить терминал от удаленной ККТ, сославшись на проблемы с интернетом, а также на уровне программного обеспечения прописать программу, которая позволяет печатать подобие чека — просто строки о транзакции без фискального признака, описали схему в компании. Такой способ позволяет не передавать данные о платеже в ФНС, а полученные от покупателя деньги нелегально выводить из оборота.

Принятие поправок приведет к обелению сегмента платежей и снижению рисков мошенничества, считает директор по работе с ключевыми клиентами производителя онлайн-касс «Эвотор» Антон Никеров. Подключение ККТ напрямую к устройству исправит ситуацию, так как информация о полученных денежных средствах будет передаваться в ФНС в режиме реального времени. В случае сбоев со связью фискальный накопитель записывает все данные о транзакциях, которые можно передать в ФНС позднее. Взломать и изменить что-то невозможно, так как данные в фискальном накопителе защищены криптографией, объяснили в «Штрих-М».

Сети платежных терминалов сопротивляются прозрачности, заявил РБК глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев. «Мера повысит контроль за движением наличных средств, которые принимают терминалы. Разумеется, структуры, от которых требуют стать более прозрачными, будут недовольны», — утверждает он.

Рынок платежных терминалов уже достаточно обелен, не согласен глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. «Раз к терминалам уже подключена удаленная ККТ, ФНС и так известно о всех транзакциях», — подчеркивает эксперт. По его мнению, изменения выгодны производителям ККТ. «Рынок контрольно-кассовой техники очень высокомонополизированный, и когда кого-то заставляют покупать технику, это, очевидно, работает на очень узкую группу производителей», — отметил он.

Без времени на подготовку

Принятые Госдумой поправки в законодательство о ККТ еще требуют одобрения Совета Федерации, потом закон должен подписать президент. Закон вступит в силу через десять дней после подписания. «Никто не успеет перестроиться. Все автоматические устройства расчетов с удаленной ККТ придется выключить», — прогнозирует Андрей Емелин. Николай Николаев, наоборот, подчеркивает, что у компаний еще есть полтора-два месяца, чтобы подготовиться, пока процедура принятия закона не завершена.

Решить задачу с подключением вполне возможно, считает глава совета директоров ИТ-компании «Атол» Алексей Макаров. «В реестре ККТ более десятка различных моделей касс, которые предназначены специально для встраивания в автоматические устройства», — отметил он. Об отсутствии технических трудностей при подключении ККТ говорят Антон Никеров и представитель «Штрих-М».

Но оборудование каждого терминала ККТ может стать финансовым ударом для владельцев, и прежде всего для небольшой сети, поскольку влечет ощутимые затраты, предупреждает «Штрих-М». Это покупка кассового аппарата, фискального накопителя (ФН), оплата услуг оператора фискальных данных, обслуживание кассы, замена ФН и т.д. Тем компаниям, у которых уже сейчас развернута сеть платежных терминалов, придется убрать все устройства, которые невозможно модернизировать, чтобы выполнить новые требования, прогнозирует президент Baon Илья Ярошенко. Средства на замену всех терминалов и покрытие возникающих операционных затрат на обслуживание ККТ найдутся не у всех операторов и их рентабельность может существенно ухудшиться, предрекает эксперт.

Евгения ЧЕРНЫШОВА, Ольга АГЕЕВА

При участии: Ольга ДУБРАВИЦКАЯ