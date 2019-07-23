23.07.2019 09:30 337

В бюджете россиян стало больше свободных денег — за год и месяц их прибавилось более чем на 11 процентов, показало очередное исследование "Ромир". Только по итогам июня таких денег у россиян оказалось около 33,1 тысячи рублей.

"Это самый высокий показатель за все время наблюдений за исключением декабря 2018 года. Среднегодовое значение Индекса "свободных денег" с учетом первых шести месяцев года вышло на отметку в 27,2 тысячи рублей, что значительно превосходит показатели всех предыдущих лет", — отмечают аналитики.

За месяц объем свободных средств увеличился на 11,4 процента, а годовой рост составил 11,1 процента.

Рост объема свободных денег традиционен именно для июня. Такое наблюдается каждый год на протяжении всего периода наблюдений", — отметил президент исследовательского холдинга "Ромир" доктор социологических наук Андрей Милехин.

И пояснил, что такая тенденция, прежде всего связана с началом сезона отпусков, а, значит, с получением кроме заработных плат дополнительных выплат, так называемых отпускных.

"И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать", — сказал Андрей Милехин.

В июне этого года прирост объемов свободных денег оказался существенным во всех типах городов, но лучшие результаты исследователи зафиксировали в миллионниках. У жителей мегаполисов в начале лета в ранге "свободных" оставалось около 42 тысяч рублей.

Елена БЕРЕЗИНА