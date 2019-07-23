Рубль немного подешевел к доллару, но в плюсе к евро с оглядкой на Forex

23.07.2019 11:00 306

Рубль утром вторника незначительно дешевеет к доллару и минимально подрастает к евро, отражая текущие изменения рынка форекс, при этом основными реальными денежными потоками остаются продажи экспортной выручки под уплату налогов и конвертации в валюту получаемых акционерами-нерезидентами рублевых дивидендов.

В фокусе внимания ближайших дней — заседания мировых центробанков, в том числе и российского в ближайшую пятницу, из-за чего рыночная активность и ликвидность могут быть вновь ниже обычных значений.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,17, российская валюта теряет 7 копеек от уровней предыдущего биржевого закрытия.

В паре с евро рубль к 10.15 МСК был у отметки 70,65, набирая 9 копеек с начала дня.

ЕЦБ проведет заседание 25 июля, 26 июля состоится совет директоров Банка России, а 31 июля станут известны итоги совещания ФРС США.

От российского и американского регуляторов большинство участников рынка ждет снижения ставок, в обоих случаях — на 25 базисных пунктов (в случае с ЦБР — 100%-е ожидания, с ФРС — с вероятностью в 81%), от европейского — намеков на возможность аналогичных шагов в самом ближайшем будущем, например, на сентябрьском заседании ЕЦБ.

На этом фоне пара евро/доллар сейчас на одномесячных минимумах, котировки вблизи $1,1185. Одновременно доллар подрастает против большинства конкурентов на фоне сокращения ожиданий агрессивного снижения ставки ФРС на июльском заседании.

В его пользу могло сыграть и соглашение между администрацией Трампа и законодателями США о двухлетнем продлении лимита кредитования и лимита на государственные расходы, что предотвратит опасения по поводу возможного дефолта правительства позднее в этом году, хотя и увеличит дефицит американского бюджета.

Нефть марки Brent оценивается в $63,43, дорожая на 0,3% из-за сохраняющихся опасений по поводу возможных перебоев в поставках на Ближнем Востоке, однако в целом слабые перспективы спроса сдерживают рост.

Пик июльского налогового периода приходится на ближайший четверг, а 29 июля фискальный период завершится уплатой налога на прибыль, который в текущем месяце может быть существенно выше июньских оценок из-за фактора квартальных выплат.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ