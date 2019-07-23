23.07.2019 13:00 343

В России, возможно, запретят пользоваться электронной почтой без идентификации. Такой законопроект в Госдуму внесли четыре члена Совета Федерации. Они предлагают устанавливать личность пользователей по номеру телефона.

Законопроект предусматривает , что электронной почтой в России можно будет пользоваться только тем, кто пройдет авторизацию в установленном правительством порядке. На рассмотрение Госдумы документ направили председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и его заместители — Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

В пояснительной записке к документу говорится, что авторы законопроекта предлагают проводить идентификацию пользователей с использованием «абонентского номера» (номера телефона) на основании договора между сервисами электронной почты и операторами связи.

Кроме того, сервисы электронной почты должны позволить ограничивать рассылки и передачу сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законов, говорится в документе.

Необходимость регулирования сенаторы обосновали тем, что общество «сталкивается с новыми угрозами, связанными с распространением заведомо ложных угроз совершения терактов», которые в 2019 году «приобрели массовый характер». Предлагаемые меры помогу число ложных сообщений «существенно снизить».

Дополнительных расходов из бюджета для реализации законопроекта не потребуется, утверждают сенаторы.

Клишас и Бокова – также соавторы резонансного законопроекта об автономной работе российского сегмента Интернета (также известный как «закон о суверенном Интернете»). Президент Владимир Путин подписал его 1 мая. Кроме того, Клишас стал инициатором законов о неуважении к власти и недостоверных новостях. Их Путин подписал 18 марта.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

