Минфин и Центробанк схлестнулись в Госдуме по поводу будущих трат ФНБ

23.07.2019 15:00 351

Российские Центробанк и Минфин попытались поспорить в Госдуме о тратах Фонда национального благосостояния (ФНБ), но дискуссия свелась к процедурным вопросам и не прояснила главное — масштабы возможных расходов и их влияние на макроэкономику.

Это была первая попытка публичной дискуссии между ведомствами о тратах ФНБ, до этого они спорили заочно, комментируя в беседах с журналистами инициативы друг друга.

Накануне комитет по бюджету Госдумы предложил Минфину согласовать поправку в Бюджетный кодекс, разрешающую использовать средства ФНБ для кредитов иностранным государствам для поддержки экспорта, со Счетной палатой и Центробанком.

"Правительство предлагает дополнить (список активов для инвестирования средств ФНБ) долговыми требованиями, возникающими в связи с предоставлением экспортных кредитов иностранным государствам", — сказал замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, представляя спорную поправку во вторник.

После ее принятия государство получит право фондировать государственные экспортные кредиты из ФНБ, сейчас правительство финансирует экспортные кредиты другим странам за счет заимствований Минфина "по источникам, а не по расходам бюджета", пояснил Сторчак.

Он сказал, что позднее правительство сформирует перечень стран-потенциальных заемщиков и будет согласовывать проекты с ЦБР и Счетной палатой.

"Программа предоставления государственных экспортных и государственных финансовых кредитов будет разработана и депутатам и правительству будет видно, на какие проекты будет потрачен кредит и какой актив мы получим... это будут штучные проекты", — сказал Сторчак.

Правительство физически получит возможность использовать средства ФНБ после того, как его ликвидная часть превысит 7% ВВП.

"Это произойдет не ранее 2021 года, скорее всего", — сказал Сторчак.

К концу 2020 года ликвидная часть ФНБ, по оценкам чиновников, достигнет 8,7% ВВП.

НОЧЬ ПЕРЕГОВОРОВ

Аудитор Счетной палаты Татьяна Мануйлова сказала, что позиция ведомства изменилась, после того, как накануне глава палаты Алексей Кудрин провел переговоры с главой Минфина Антоном Силуановым.

"Исходя из того, что долговые требования будут установлены к правительствам иностранных государств, межправительственное соглашение будет заключаться... Тем более, с 2021 года мы получим возможность вкладывать в данные долговые требования, у нас есть время проработать этот вопрос, проработать механизм ... мы эту поправку поддерживаем", — сказала Мануйлова.

Минфин должен будет согласовать, куда будут вкладываться средства ФНБ, и это должны быть низкорисковые активы, добавила она.

"Где это все записано? ... Почему телефонный разговор (Кудрина и Силуанова) эту позицию поменял?", — спросил у нее глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.

"Когда мы писали свои замечания, мы рассматривали ту часть поправки, когда средства ФНБ не уходят из страны — средства предоставляются нашим экспортерам, поэтому мы считали, что ... это скорректирует бюджетное правило", — ответила аудитор.

По словам Мануйловой, Минфин не собирается тратить на экспортные проекты все превышение над 7% ВВП.

Первый зампред ЦБР Ксения Юдаева сказала, что ЦБР неоднократно высказывал беспокойство по поводу трат ФНБ, но важно понимать, что финансирование из фонда экспортных кредитов — это нестандартное вложение резервных активов.

"Стандартно они вкладываются в высоколиквидные и надежные активы, что обеспечит их возможность в любой момент по прямому назначению быть использованными", — сказала Юдаева и подчеркнула, что кредитные требования — это неликвидный актив, нет вторичного рынка межгосударственных кредитов.

Незадолго до украинского кризиса Россия потратила часть средств суверенного фонда на приобретение евробондов Украины. Россия пытается через суд взыскать этот долг.

Средства ФНБ должны быть вложены в активы, которые не влияют на агрегированный спрос и макроэкономическую ситуацию внутри страны, сказала Юдаева.

В поправках Минфина речь идет об активах, которые влияют на экспортный спрос и макроэкономику.

"Поэтому было бы гораздо больше комфорта, если бы мы понимали влияние этих поправок на макроэкономическую ситуацию... какой объем, как устроен механизм... может ли это нарушать зависимость экономики от цен на нефть", — сказала Юдаева.

В любом случае будет влияние на реальный валютный курс рубля, добавила она, и может быть еще большее влияние на зависимость экономики от нефти, которое нивелируется с помощью бюджетного правила.

Она признала, что порог в 7% ВВП для высоколиквидных активов достаточен, но у Центробанка должно быть понимание, куда и как власти вкладывают малоликвидную часть, чтобы эти вложения не подорвали будущее использование ФНБ по прямому назначению.

"У нас есть беспокойство, что ответов на эти вопросы сейчас нет... Если были бы ответы, то можно было бы принимать какие то решения", — сказала Юдаева.

После ее выступления бюджетный комитет путем голосования не поддержал поправку Минфина.

"Какая необходимость данную поправку в последние дни сессии проводить?", — спросил Макаров у Сторчака.

"Нам нужно разработать порядок использования средств ФНБ и порядок предостоставления экспортных кредитов, потому что это становится массовым явлением", — ответил замминистра финансов.

Центробанк назвал в качестве одного из проинфляционных рисков траты из ФНБ, когда объем ликвидной части фонда преодолеет порог в 7% ВВП.

Глава ЦБР Эльвира Набиуллина в июльском интервью Рейтер пояснила, как Центробанк оценивает риски этих бюджетных решений и их влияние на траекторию процентной ставки.

Елена ФАБРИЧНАЯ. Редактор Мария ГРАБАРЬ