23.07.2019 17:00 284

Комитет по бюджету и налогам Госдумы отклонил поправку в Бюджетный кодекс, которая дает правительству право направлять средства из Фонда национального благосостояния на поддержку экспортных кредитов, передает ТАСС.

«Есть регламент, что ко второму чтению все документы правительства должны быть представлены в Госдуму. Сначала вы представляете на комитете, как это будет работать, а потом мы принимаем решение. Поправка отклоняется», — заявил глава бюджетного комитета Андрей Макаров.

Средства ФНБ формируются за счет сверхдоходов от нефти дороже $41,6 за баррель. Согласно действующему законодательству, Минфин может начать инвестировать средства ФНБ после того, как объем фонда превысит 7% ВВП России. Согласно прогнозу Минфина, это произойдет уже к концу 2019 года. По состоянию на 1 июля ФНБ составлял 3,8 трлн рублей ($59,7 млрд), или 3,6% ВВП.

У ЦБ и Минфина разное видение ситуации с ФНБ. Ведомство Антона Силуанова предлагает инвестировать резервные средства в том числе внутри страны, а также поддерживает идею кредитования покупателей российского экспорта. У ЦБ другая точка зрения на траты из ФНБ. Как отмечала в середине июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина, семипроцентный порог трат из фонда был определен еще в 2017 году, риски с тех пор изменились, что ставит вопрос о том, достаточен ли этот порог.

Дискуссии вокруг принятия поправок в Бюджетный кодекс начались на заседании профильного комитета Думы 22 июля. Замдиректора департамента предварительного, оперативного и последующего контроля федерального бюджета Счетной палаты Игорь Прокопенко, представлявший на заседании ведомство Алексея Кудрина, заявил, что поправка «преждевременна, потому что это затрагивает ключевое обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы». Прокопенко также отметил, что позицию по изменениям в Бюджетный кодекс нужно согласовать с ЦБ. После того, как замглавы Минфина Сергей Сторчак, выступавший на заседании, заявил, что ЦБ «никогда не заявлял свою позицию и мы о ней ничего не знаем», глава комитета Андрей Макаров предложил отложить рассмотрение поправки. «Я предлагаю отложить эту поправку, если до вечера сегодняшнего вы согласуете поправку эту с ЦБ и Счетной палатой, мы ее включаем в текст закона, если нет, мы ее из закона исключим», — сказал он.

«Вы мне напоминаете известный диалог Чука и Гека, когда они телеграмму выбросили за окошко и решают, сказать маме или нет. Давай так, если мама нас не спросит про телеграмму, мы и не скажем, а вот если она спросит, мы конечно ей расскажем. Вот эта позиция Чука и Гека по закону — это не лучшая позиция», — удивлялся Макаров несогласованности позиции заинтересованных ведомств.

Ко вторнику позиция Счетной палаты поменялась. Как заявила аудитор Счетной палаты Татьяна Мануйлова, это произошло после переговоров Антона Силуанова с Алексеем Кудриным. Учитывая, что Минфин должен будет согласовать вложения средств ФНБ, и инвестироваться они будут только в низкорисковые активы, Счетная палата решила поддержать поправки, передает Reuters.

Однако на сей раз идею не поддержал Банк России. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании заявила, что «было бы гораздо больше комфорта, если бы мы понимали влияние этих поправок на макроэкономическую ситуацию, какой объем, как устроен механизм, может ли это нарушать зависимость экономики от цен на нефть» (цитата по Reuters). Юдаева признала, что ответов на эти и некоторые другие вопросы у ЦБ сейчас нет. В итоге думский комитет решил отклонить поправку.