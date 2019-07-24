24.07.2019 08:30 339

Банки сдержанно отреагировали на новости о госрегулировании эквайринга. Сам факт того, что ЦБ фактически получил право устанавливать комиссии за безналичную оплату, не должен негативно сказаться на позициях финансового сектора, заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он отметил, что схема будет работать только при условии, что регулятор не станет злоупотреблять своими полномочиями. В опрошенных «Известиями» крупнейших кредитных организациях согласны с такой оценкой последствий принятия законопроекта, который 23 июля в третьем чтении одобрила Госдума. В Банке России обещают, что, несмотря на предоставленный карт-бланш, решения всё равно будут приниматься с учетом позиций участников рынка. Ритейлеры, напротив, видят необходимость в госрегулировании эквайринга, поскольку попытки прийти к консенсусу без вмешательства органов власти не увенчались успехом.

Диалог превыше всего

Госдума одобрила законопроект, посвященный регулированию платежных систем на территории России. Он предусматривает два важных для финансового сектора нововведения: возможность для ЦБ устанавливать максимальную ставку за эквайринг и право исключать платежного оператора из официального реестра в случае нарушения законодательства России (фактически это означает, что компании могут запретить работать на территории РФ).

Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, выступая перед депутатами, отметил, что международные операторы (например, Visa или Mastercard) адаптируются к поправкам и не уйдут из России, о чем ранее предупреждали СМИ. Пункт о возможности ЦБ при необходимости ограничивать ставку эквайринга в своем докладе он не упомянул. Оба изменения были внесены в законопроект при подготовке ко второму чтению 16 июля и уже через неделю приняты в третьем.

В ЦБ «Известия» заверили, что не будут злоупотреблять своим правом ручного регулирования комиссии за безналичную оплату. К этому вопросу нужно подходить крайне взвешенно, приемлемые ставки устанавливаются только в диалоге между участниками рынка, сказали в Банке России. Пока ЦБ планирует остаться в роли организатора переговоров между участниками рынка. По итогам обсуждения при содействии регулятора платежные системы выразили готовность снизить комиссии в социальном сегменте (образование, здравоохранение, аптеки), а также для крупных покупок (автомобили и недвижимость), напомнили в регуляторе.

В Минфине надеются, что ЦБ будет пользоваться новыми полномочиями только при необходимости. В Visa, Mastercard и «Мире» не ответили на просьбу «Известий» прокомментировать расширение полномочий Банка России.

Без оптимизма

Получение Центробанком права устанавливать комиссии за безналичную оплату не должно негативно сказаться на позициях финансового сектора, заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Однако лишь до тех пор, пока регулятор будет придерживаться своих обещаний о невмешательстве.

В крупнейших банках, опрошенных «Известиями», нововведения встретили без оптимизма, хотя и воздержались от прямой критики законопроекта. В ВТБ рассчитывают, что основная цель расширения полномочий ЦБ — регулирование тарифов лишь в определенных секторах, решение по которым было принято ранее. Законопроект нужен, чтобы придать легитимность данному решению, считают в банке.

Однако автономное регулирование комиссий самим рынком более эффективно, считает руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. В законопроекте подчеркивается, что ЦБ может вручную регулировать эквайринг лишь при «необходимости».

— А необходимость — довольно размытое понятие, которое можно определять произвольно, — отметил он.



Специалист напомнил, что платежные системы сами отреагировали на ситуацию на рынке и добровольно начали снижать комиссии.

Тарифы уже сейчас в значительной степени отрегулированы конкуренцией и не предполагают высоких доходов для банков, добавила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина. Если ставки будут снижены искусственно, то бизнес может стать убыточным, опасается она. В таком случае низкие доходы за эквайринг будут компенсировать через оптимизацию других затрат. Например, обслуживание терминалов может быть возложено на ритейлеров по европейской модели, предположила она. Кроме этого, снижение ставок может уменьшить количество игроков на рынке эквайринга, а также стимулировать возврат к наличным расчетам, добавил руководитель направления эквайринга и электронной коммерции Ак Барс банка Ильназ Ситдиков.

Манна для ритейла

Ритейлеры восприняли новый закон с большим энтузиазмом. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) рассказали «Известиям», что тех шагов, которые ранее предприняли платежные системы, было недостаточно, а без вмешательства госструктуры решить проблему не удавалось.

— Мы пытались говорить с платежными системами, чтобы они стимулировали безналичный оборот в рознице за счет снижения комиссий, но мы не были услышаны. Те шаги, которые они сделали якобы навстречу нам — снижая комиссию, например, на образовательные услуги, не имеют никакого отношения к проблеме высоких комиссий в непродуктовой рознице. Изначально было понятно, что если не будет найден компромисс, то проблема будет обостряться и придется вернуться к вопросу о регулировании, — заявил «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов.

Он добавил, что во всех странах, где действует госрегулирование, его появление было следствием невозможности договориться.

Дополнительное ограничение необходимо, если на рынке действует один крупный игрок. Сейчас сфера безналичных платежей достаточно конкурентна, поэтому в ручном регулировании со стороны госструктур нет необходимости, полагает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Он предположил, что ЦБ потребовалось право устанавливать комиссии для того, чтобы сохранить «всю полноту» контроля над национальной платежной системой.

— Доля «Мира» растет, и теоретически он может занять доминирующее положение на рынке. В этом случае регулятору понадобятся действенные рычаги для того, чтобы сохранить приемлемый уровень ставок, — предположил аналитик.

Регулятор изначально придерживался точки зрения о нецелесообразности вмешательства в споры об эквайринге. Такая позиция, вероятно, сохранится и теперь, считает директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. Впрочем, он добавил, что если товары не подешевеют в результате снижения комиссий, что обещали ритейлеры, то ЦБ может перестать выступать на стороне розницы.

Наталья ИЛЬИНА, Дмитрий ГРИНКЕВИЧ