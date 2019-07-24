24.07.2019 09:00 387

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон , наделяющий Банк России правом устанавливать предельный размер комиссий для ритейла за прием банковских карт (эквайринг ).

Один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что поправки необходимы для наделения Банка России функцией арбитра между банками-эквайерами и торгово-сервисными предприятиями.

По его словам, так у них появится "дисциплинирующий фактор", который позволит более эффективно снижать комиссии за эквайринг. Аксаков уточнял, что поправки можно считать "спящей нормой", поскольку в большинстве случаев предельный размер комиссий за прием банковских карт должен устанавливать рынок.

Принятый Госдумой закон также включает и резонансные поправки о запрете для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам попавших под санкции банков. Эти изменения в законодательстве вызывали у некоторых аналитиков подозрения в том, что требования могут стать для международных систем юридически невыполнимыми и они в итоге покинут российский рынок.

После этого в Банке России заявили, что поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому законодательству. Внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться Национальной системой платежных карт внутри России, а операции за ее пределами — международными платежными системами, заявляли в пресс-службе ЦБ. "Мы уверены, все платежные системы будут работать так, как и работали", — подчеркивали в ЦБ.

Поправки не вводят дополнительных ограничений и направлены на обеспечение именно бесперебойности платежей, в чем заинтересованы все участники рынка, и прежде всего потребители этих услуг, говорил замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, для ухода из России иностранных платежных систем также нет предпосылок.

Роман МАРКЕЛОВ