24.07.2019 09:20 437

Нельзя допускать, чтобы россияне лишались единственной квартиры из-за незначительного, по сравнению с ее стоимостью, микрокредита. С этой целью Госдума приняла во втором чтении законопроект , который регулирует деятельность микрофинансовых организаций. К основному чтению нормы документа были скорректированы.

Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами Госдумы и Совфеда, был разработан для реализации Послания президента РФ . Владимир Путин поручил принять меры для предотвращения неправомерных действий в отношении граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности.

В версии второго чтения законопроект запрещает МФО выдавать займы гражданам под залог жилья, за исключением более надежных "микрокомпаний" — а именно тех, учредителями, акционерами или участниками которых являются государство, регионы или муниципалитеты. В предыдущем варианте такого исключения не было.

Однако увеличилось количество вводимых проектом запретов, которые будут действовать в отношении частных МФО. В рамках второго чтения Госдума запретила выдавать им займы под залог доли в праве на общее имущество, а также под залог жилья по договору участия в долевом строительстве.

Одновременно законопроектом устанавливаются требования к МФО и микрокредитным компаниям. Сегодня такую организацию можно создать с капиталом в 10 тысяч рублей. Нормы будут вводиться постепенно: с 1 июля 2020 года минимальный капитал структуры должен составлять 1 миллион рублей. Каждый год к этой планке будет прибавляться по миллиону, и с 1 июля 2024 года капитал должен будет составлять 5 миллионов рублей. И опять же сделано исключение для организаций, учредителем (акционером, участником) которых является РФ, регион или муниципалитет.

По данным депутатов, более 15 млн граждан РФ пользуются услугами МФО, поэтому этот институт должен быть цивилизованным. Принятие документа позволит подчистить рынок от недобросовестных участников. Принятие такого закона "позволит пресечь охватившую российские регионы волну жилищного рейдерства", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин: Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита

По его словам, "недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита". Глава Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя ранее инициативу, говорила, что в МФО, предлагающие займы под залог жилья, человек обращается, как правило, в безвыходной ситуации. Такой заемщик, по ее словам, не читает весь договор, в итоге его семья остается без жилья.

Истории жертв нечистых на руку организаций не раз вызывали резонанс. Жалобы правоохранительным органам мало помогали: ведь виноват тот, кто не исполняет собственноручно подписанный договор. Так произошло, например, с многодетной семьей Юлии Каплун из Мытищ. Женщина взяла займ под залог недвижимости на операцию родственницы. Когда семья просрочила платеж на один месяц, то узнала, что квартира уже продана, чтобы якобы погасить возникшую задолженность. В результате женщина с мужем, тремя детьми и родителями-пенсионерами осталась на улице. А например, в Новосибирской области, по данным Общероссийского народного фронта, за пять лет более сотни семей лишились таким образом жилья.

Татьяна ЗАМАХИНА