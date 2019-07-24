24.07.2019 10:10 426

Крупнейшие банки сегмента POS-кредитования начали внедрять выдачу товарных кредитов с применением безбумажной технологии. По мнению участников рынка, это не только снизит их затраты на оформление и хранение кредитных досье, но и сделает более простым и удобным оформление кредита для заемщиков. Однако эксперты указывают, что новая технология может спровоцировать рост мошенничества и дефолтов.

О том, что банки начали выдавать кредиты на приобретение товаров (POS-кредитование) первичным клиентам по безбумажной технологии, рассказали "Ъ" участники рынка. После выбора товара в интернет-магазине заемщик банка получает договор, индивидуальные условия и другие документы по электронной почте, подписывает их посредством СМС-сообщения или простой электронной подписи и потом получает уже оплаченный в кредит товар. Также повторным клиентам некоторых банков доступен подобный сервис в офлайн-магазинах.

Среди крупнейших по портфелю банков в сегменте POS-кредитования большинство подтвердило запуск данной технологии или интерес к ней. По словам зампреда правления ОТП-банка Александра Васильева, «кредитование новых клиентов с использованием безбумажной технологии было нашим принципиальным требованием, иначе на одной точке пришлось бы поддерживать обе технологии: безбумажную для существующих клиентов и стандартную бумажную для новых». «В рамках пилотного проекта банк тестирует эту возможность, параллельно выявляя ее риски и тщательно оценивая эффективность»,— отмечает директор департамента продаж банковских продуктов «Ренессанс Кредита» Сергей Васильев. МТС-банк в июне 2019 года реализовал технологию «полной безбумаги» для своих клиентов. «В ближайшее время банк запустит данную технологию подписания в розничной сети МТС и у других партнеров банка при выдаче POS-кредитов, в том числе и в интернет-магазинах»,— сообщили в его пресс-службе. В банке «Хоум Кредит» объем кредитов, выданных через POS-онлайн, составляет около 20% от всех выдач, однако такая технология доступна только для действующих клиентов банка. Для первичных заемщиков такие кредиты доступны через биометрическую идентификацию, указывают в банке.

По словам директора департамента POS-кредитования банка «Восточный» Валентина Федчина, банк в третьем квартале планирует осуществить запуск данной технологии в ряде партнеров. В Почта-банке планируют, что в ближайшей перспективе клиенты, имеющие простую электронную подпись, смогут подписывать договоры POS-кредитования дистанционно, без посещения торговой точки. В банке «Русский стандарт» отметили, что на текущий момент изучают риски новой технологии, планируя использовать лучшие практики в данном направлении, если оно будет запущено, но не ранее конца года. В Русфинанс-банке сообщили, что заинтересованы в запуске данной технологии, однако конкретные сроки назвать затруднились.

Банкиры считают, что такая технология более удобна как для клиента, так и для банка. По мнению Александра Васильева, плюсами технологии являются простота оформления кредитного досье для торговой организации, отсутствие необходимости организовывать доставку документов из торговой точки в банк и дальнейшее хранение в архиве, также она исключает возможность совершения ошибок при подписании документов. По оценке Почта-банка, бумажный архивный фонд сокращается в пять раз.

Впрочем, эксперты отмечают, что использование безбумажной технологии несет риски для заемщика. «Оборот баз персональных данных и сканов паспортов граждан в интернете растет,— отмечает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.— Мошенники, используя их, могут получать все подтверждающие СМС на номера с "серых" сим-карт». В результате стоит ожидать роста жалоб от граждан на подложные POS-кредиты в интернет-магазинах, на сайты которых они никогда не заходили, указывает она. Новшество может увеличить дефолтность подобных кредитов. По словам аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, в сознании потребителя еще нет знака равенства между документом, оформленным в печатном виде, и документом в электронной форме. «Высока вероятность, что клиенты не будут ощущать ответственность и обязательства перед банком будут выполняться менее эффективно, а судебная практика по подобному способу оформления кредитов еще недостаточно наработана»,— отмечает он.

Светлана САМУСЕВА