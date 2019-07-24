24.07.2019 11:00 382

Рубль в начале биржевой сессии среды пытается вырасти в преддверии завтрашней уплаты важного для экспортеров налога на прибыль, оцениваемого в 0,5 триллиона рублей.

Поддержкой также выступают оптимистичные настроения глобальных рынков в ожидании прогресса торговых переговоров между США и КНР, а сдерживать укрепление рубля могут валютные интервенции Банка России в рамках бюджетного правила и конвертация в валюту получаемых акционерами-нерезидентами рублевых дивидендов.

В фокусе внимания ближайших дней — заседания мировых центробанков, в том числе и российского в ближайшую пятницу.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,11, российская валюта набирает 5 копеек от уровней предыдущего биржевого закрытия.

В паре с евро рубль к 10.20 МСК был у отметки 70,33, набирая 13 копеек с начала дня.

ЕЦБ проведет заседание 25 июля, совет директоров Банка России состоится 26 июля, а 31 июля станут известны итоги совещания ФРС США.

От российского и американского регуляторов большинство участников рынка ждет снижения ставок, в обоих случаях — на 25 базисных пунктов (в случае с ЦБР — 100%-е ожидания, с ФРС — вероятность в 83%), от европейского — намеков на возможность аналогичных шагов в самом ближайшем будущем, например на сентябрьском заседании ЕЦБ.

На этом фоне пара евро/доллар сегодня достигла летнего минимума $1,1137, текущие котировки вблизи $1,1140. Одновременно индекс доллара в среду утром вышел на 5-недельный пик 97,76 на фоне сокращения ожиданий агрессивного снижения ставки ФРС на июльском заседании.

Нефть марки Brent набирает 0,4% с начала дня ($64,10) на фоне усиления напряженности, связанной с Ираном, которая вызвала обеспокоенность по поводу перебоев в поставках, и снижения запасов сырой нефти в США, которое оказалось намного больше прогнозов.

"Частично сегодня российскую валюту поддержит приближение пика налогового периода, но не исключено, что крупные плательщики уже аккумулировали необходимый запас рублей для этих выплат. В любом случае до пятницы рубль вряд ли сильно снизится", — сказал Алексей Антонов из компании Алор Брокер.

По его мнению, в среду вероятным представляется небольшое, в пределах 0,2-0,4%, укрепление российской валюты к доллару.

Владимир АБРАМОВ; редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ