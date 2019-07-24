24.07.2019 13:00 635

Аналитики АКРА в обновленном макропрогнозе предсказали ослабление рубля. В следующем году, согласно их базовому сценарию, доллар будет стоить 73,8 рубля. Пессимистичный сценарий предполагает, что средний курс доллара в 2020 году составит 79,5 рубля.

Рейтинговое агентство АКРА подготовило три макроэкономических сценария для России до 2022 года. Базовый сценарий предполагает, что в 2020 году среднегодовой курс доллара составит 73,8 рубля, а евро — 80,3 рубля. В 2021 году рубль, по этому прогнозу, укрепится (67,3 рубля за $1 и 72 рубля €1), но затем снова начнет слабеть: к 2022 и 2023 годам среднегодовой курс доллара будет 69,2 и 70,2 рубля, а евро — 73,4 и 74,4 рубля. Цена нефти Urals, согласно базовому прогнозу, в 2020 году упадет с $60 (прогнозируемая АКРА стоимость на 2019 год) до $53 и приблизится к прежнему уровню только в 2023 году.

Согласно оптимистичному сценарию, среднегодовой курс доллара в следующем году составит 64,3 рубля, а евро — 70,7. Баррель Urals подорожает до $66,1. Пессимистичный сценарий АКРА предусматривает, что в 2020 году доллар будет стоить 79,5 рубля, а евро — 87,5, а цена нефти Urals упадет с $57,9 в 2019-м до $40,1 за баррель. Прогнозы на 2022 и 2023 годы в этих сценариях не приводятся.

АКРА понизило оценку возможности введения США новых экономических санкций против России с «высокой» (такая оценка давалась в октябре 2018 года, когда ожидались новые санкции по «делу Скрипалей») до «средней», а степень их негативного влияния на российскую экономику — со «средней» до «слабой». Негативное влияние на российскую экономику может иметь снижение темпов роста мировой торговли — вполне вероятно, что временно снизится экспорт традиционных для России товаров, отмечают авторы прогноза.

Кроме того, более 20% российского экспорта приходится на прямых участников торговых войн и страны с риском введения протекционистских мер в ближайшем будущем, напоминают они. Согласно базовому прогнозу, к 2020 году экспорт снизится с $401 млрд до $358 млрд, пессимистичному — до $316 млрд, оптимистичному — вырастет до $430 млрд.

Если шаги с точки зрения регулирования финансовой системы позволят выдержать снижение объемов экспорта без финансового стресса в банковском секторе, то экономика России может пройти неблагоприятный период с темпами роста 0,4–0,9% в 2019 году. Но в случае более значительного падения спроса или «в случае неадекватных мер регулирования» возможно наступление рецессии, предупреждают аналитики.

Общий рост неопределенности и «шок физических объемов экспорта» негативно скажутся на инвестиционных планах компаний из разных отраслей, а реализация валютного риска, пусть и ограниченного благодаря бюджетному правилу, сдержит увеличение реальных располагаемых доходов населения и объема потребления, указывает АКРА.

Кроме того, на горизонте десяти-двадцати лет страны со средним уровнем доходов на душу населения, включая Россию, будут в меньшей степени способны демонстрировать догоняющий рост. Сближение со странами, имеющими высокий уровень доходов, по таким направлениям, как демографический дивиденд, урбанизация и включение в мировую торговлю, практически достигло своего пика, считает АКРА.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

