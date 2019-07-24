24.07.2019 15:00 389

Подозреваемый в злоупотреблении полномочиями экс-гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко потребовал от завода $10 млн бонусов и еще $1,9 млн штрафов и пеней. Лисовиченко настаивает, что это обещанная ему премия от совета директоров за выполнение задачи. Представитель завода утверждает, что документов об этом у компании нет.

Бывший гендиректор Антипинского нефтеперерабатывающего завода 14 июня подал иск к предприятию в Ленинский районный суд Тюмени. Он требует от завода выплатить ему почти $12 млн — $10 млн бонусов и порядка $1,9 млн штрафов и пеней, сообщают «Ведомости». Газета ознакомилась с текстом иска.

Лисовиченко указал, что 11 февраля 2008 года совет директоров завода поставил перед ним задачу постепенно увеличить переработку нефти и строительство новых установок. За выполнение полагалась премия $10 млн. Эти деньги, как утверждает Лисовиченко, он пытается получить с 12 ноября 2018 года.

Представитель Антипинского НПЗ заявил «Ведомостям», что приказ о премировании самого себя Лисовиченко подписал за день до увольнения (Лисовиченко был гендиректором НПЗ до 13 ноября 2018-го). Кроме того, собеседник «Ведомостей» обратил внимание, что в тексте иска сначала указан протокол совета директоров в феврале 2018 года, а в конце текста — протокол с тем же номером, но от февраля 2008 года. У завода этих протоколов нет, как и записей о заседаниях совета директоров в те даты, добавил представитель завода.

Связаться с Лисовиченко «Ведомостям» не удалось. Экс-гендиректор предприятия подозревается в превышении служебных полномочий, принесшем НПЗ ущерб в 35 млн рублей. Следственный комитет считает , что Лисовиченко мог скрыться за границей. Представитель ведомства говорила, что его могут объявить в розыск.

Представитель бывшего акционера завода, «Нового потока» Дмитрия Мазурова, не стал комментировать «Ведомостям», существует ли решение совета директоров о награждении Лисовиченко. Мазуров арестован по обвинению в мошенничестве.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

