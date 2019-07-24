24.07.2019 17:00 402

В 2020 году ВТБ запустит обновленное мобильное приложение банка, в котором особое внимание будет уделено проблемам стабильности работы и вопросам безопасности, сказал журналистам заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников, передает корреспондент РБК. Ранее глава банка Андрей Костин признавал проблемы со сбоями в приложении.

«В 2020 году мы планируем запустить обновленное мобильное приложение для устройств на платформе iOS и Android. Оно станет более простым, понятным и удобным для клиентов. Особое внимание уделим вопросам стабильности работы и безопасности», — сказал Печатников. Запуск нового мобильного приложения он назвал «очередным шагом в рамках цифровизации розничного бизнеса».

«Мы большое внимание уделяем росту числа активных пользователей цифровых каналов банка. Мы рассчитываем, что к 2022 году 100% продуктов ВТБ будут доступны нашим клиентам онлайн», — добавил он.

В начале июня Андрей Костин на годовом собрании акционеров признал, что клиентам банка приходится сталкиваться со сбоями в приложении. Он сообщил, что для решения этой проблемы ВТБ разработал план. Он, в частности, подразумевает распределение информационной нагрузки для различных сервисов на разные домены и закупку дополнительного оборудования.

Сбои в работе онлайн-сервисов ВТБ регулярно происходили в 2018 и 2019 годах. Многие пользователи жаловались на невозможность войти в интернет-банк или воспользоваться мобильным приложением. В 2018 году число активных пользователей «ВТБ-Онлайн» достигло 6,3 млн человек.