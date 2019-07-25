25.07.2019 08:20 407

Россиянам станет проще разобраться, правильно ли им рассчитали кадастровую стоимость квартиры, дома, другой недвижимости, от которой зависит сумма налоговых платежей. Также собственнику будет легче попытаться оспорить назначенную цену, если он с ней не согласен.

Как сообщили "Российской газете" в Кадастровой палате Росреестра, во всех регионах подготовят инструкции и разъяснения о проведении государственной кадастровой оценки, формировании кадастровой стоимости и порядке ее оспаривания. В палате напомнили, что кадастровая стоимостью может изменяться в зависимости от технических параметров недвижимости, ее местоположении, развитости окружающей инфраструктуры, наличия коммуникаций и так далее.

Изменение каких-либо характеристик влияет на кадастровую стоимость. А чем она выше, тем больше платеж по налогу на недвижимость.

В городах федерального значения такая оценка проводится не чаще одного раза в два года. В прочих регионах — не чаще одного раза в три года, но не реже одного раза в пять лет.

Работы по кадастровой оценке земель начали проводить с 2001 года, а налог за землю на основании кадастровой стоимости рассчитывается только с 2006 года. После того как у россиян возникла масса претензий к кадастровой стоимости, которая оказывалась в разы выше рыночной, в 2016 году был принят закон о государственной кадастровой оценке, призванный усовершенствовать процедуры определения кадастровой стоимости. И если до него кадастровая стоимость определялась независимыми оценщиками, то теперь рассчитывается специально созданными государственными бюджетными учреждениями (ГБУ) при субъекте РФ.

Кадастровая стоимость постоянно меняется: ее пересчитывают один раз в три года или в пять лет. Именно в этот период и может измениться сумма налога

Важным этапом государственной кадастровой оценки, проведенной ГБУ, становится предварительный отчет. В установленные законом сроки он должен быть размещен на сайте учреждения, а также предоставлен в Росреестр.

Отчет публикуется на сайте ведомства на 60 дней, чтобы люди могли с ним ознакомиться и высказать свои замечания. Направить претензии можно напрямую в ГБУ, проводившее оценку, или через Портал госуслуг или через МФЦ. Как уточняет начальник отдела определения кадастровой стоимости Федеральной кадастровой палаты Росреестра Татьяна фон Адеркас, подать замечания необходимо в течение 50 суток. И уточняет: "Замечания должны обязательно содержать ряд сведений, установленных законом: такие как ФИО, кадастровый номер объекта недвижимости, номера страниц промежуточного отчета. И приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости". В противном случае замечания могут не принять.

Предварительное рассмотрение результатов оценки позволяет еще на начальном этапе исправить ошибки и откорректировать кадастровую стоимость до того, как начнут начисляться налоги.

Ольга ИГНАТОВА