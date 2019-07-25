25.07.2019 08:30 327

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление управляющего ПАО "Нота-банк" об аресте имущества экс-совладельца банка Вадима Ерохина на сумму более 46 миллионов рублей, говорится в определении суда.

Суд арестовал грузовой автомобиль, квартиру в Москве, ценные бумаги, а также девять слитков золота общей стоимостью 14,3 миллиона рублей, находящиеся на хранении в Нота-банке.

Испрашиваемая обеспечительная мера в виде наложения ареста на имущество Ерохина непосредственно связана с предметом спора и заявленными требованиями, соразмерна этим требованиям, направлена на сохранение существующего состояния отношений между сторонами, отметил арбитраж.

Ходатайство об аресте денежных средств было направлено в суд конкурсным управляющим в рамках заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 37,3 миллиарда рублей с девяти бывших руководителей банка.

Уголовные дела банкиров

Останкинский суд Москвы в марте признал виновным в хищении более 2 миллиардов рублей бывшего совладельца ПАО "Нота-банк" Дмитрия Ерохина. Суд установил, что Ерохин совершил хищение вверенных кредитной организации средств путём обмана в особо крупном размере.

Второй экс-совладелец банка — Вадим Ерохин — также обвиняется в хищении средств вкладчиков. Банкиры свою вину не признают.

Гадалка Нона Михай, обвиняемая в пособничестве мошенничеству, является третьей фигуранткой дела. Ранее она свою вину в преступлении признала и полностью раскаялась. По версии следствия, Михай участвовала в преступлении, давая советы руководству учреждения при помощи карт таро и гаданий на кофейной гуще.

Уголовное дело о хищениях в Нота-банке было возбуждено 21 декабря 2015 года. В июле 2016 года бывшему финансовому директору Нота-банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе, давшим показания на подозреваемого в коррупции полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, были предъявлены обвинения по эпизоду о мошенническом хищении 350 миллионов рублей у компании "Фармстер", которая была признана потерпевшей стороной по делу.

Следствие считает, что Захарченко предупредил руководство Нота-банка о предстоящем обыске. Дело полковника приобрело общественный резонанс, поскольку в его квартире было обнаружено почти 9 миллиардов рублей в разной валюте, происхождение которых высокопоставленный сотрудник МВД объяснить не смог. Михай давала показания по делу полковника, где заявляла о том, что Захарченко передавал ей денежные средства.