25.07.2019 09:00 360

Около 25% российских предпринимателей не помнят, когда в последний раз были в отпуске. Почти 40% отдыхают не чаще 1-2 раз в год, а 13% вообще не берут отпуск. Такие данные показал опрос предпринимателей, проведенный сервисом VK Business и исследовательской компанией ResearchMe (результаты опроса есть у Forbes).

Почти половина бизнесменов (44%) признались, что стараются не думать о работе в отпуске, но все же не могут избавиться от тревоги из-за каких-либо конкретных задач. Четверть респондентов утверждают, что на отдыхе совсем не вспоминают о работе. 13% беспокоятся за свое дело постоянно.

Даже в отпуске почти две трети бизнесменов отвечают на звонки и электронные письма, продолжая контролировать рабочий процесс. Каждый второй респондент реагирует на все запросы без исключения, каждый третий — только на важные сообщения.

Только 8% предпринимателей в отпуске отключают мобильный телефон.

Треть опрошенных предпринимателей рассказали, что работа занимает у них от восьми до 16 часов в сутки. 6% заявили, что могут проводить на рабочем месте и больше 17 часов.

Почти каждый второй (45%) бизнесменов время от времени вынуждены заниматься рабочими вопросами в выходные. Чуть больше 10% респондентов сказали, что работают семь дней в неделю.

Причиной переработок каждый третий респондент называет ненормированный график, срочные дела и частые форс-мажоры. Каждый четвертый считает, что оставлять без контроля бизнес и команду нельзя. Столько же не позволяют себе отдых из-за множества проектов и нехватки квалифицированных сотрудников.

В интернет-опросе участвовали 1500 предпринимателей из разных регионов России. «Мы проводим исследования с нашими партнерами из исследовательской компании, они это делают через онлайн-панель — базу данных зарегистрированных пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников», которые дали согласие принимать участие в опросах», — пояснил представитель VK Business. По его словам, география покрытия таких исследований получается довольно широкой.

Наталья ПЕШКОВА, Forbes Contributor

