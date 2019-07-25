25.07.2019 09:30 409

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство банка «Финансовая корпорация Открытие» об аресте имущества пяти бывших топ-менеджеров организации на сумму 289,5 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в суде.

Требование о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было подано в суд в рамках иска банка о взыскании этой суммы с ответчиков. Столичный арбитраж арестовал имущество и денежные средства на счетах ответчиков за исключением 80% от зарплаты.

В качестве ответчиков заявлены: один из основателей финансовой группы «Открытие» Вадим Беляев, председатель правления банка Евгений Данкевич, вице-президент Геннадий Жужлев, член совета директоров Елена Будник и президент банка Рубен Аганбегян.

Ситуация со структурами "Открытия"

Центральный банк (ЦБ) РФ с 29 ноября 2017 года возложил функции временной администрации банка «Финансовая корпорация Открытие» на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

Как сообщил ЦБ, полномочия временной администрации УК ФКБС с учетом изменений, внесенных в законодательство о банкротстве Федеральным законом от 25 ноября 2017 года 328-ФЗ, позволят провести корпоративные процедуры, необходимые для прекращения (изменение характера) обязательств перед субординированными кредиторами, изменения размера его уставного капитала и формирования органов управления банка.

«Данные меры позволят в более короткие сроки завершить процедуры по докапитализации банка и вывести его в режим соблюдения общих регулятивных требований Банка России», — отметил регулятор.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ с 29 августа 2017 года назначил временную администрацию по управлению банком «ФК Открытие». При этом отмечалось, что банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.

ЦБ также сообщал, что финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу банка, в том числе СК «Росгосстрах», банк «Траст», «Росгосстрах Банк», АО «НПФ Лукойл-гарант», АО «НПФ Электроэнергетики», ОАО «НПФ «РГС», АО «Открытие Брокер», а также «Точка» и Рокетбанк продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов. В состав временной администрации вошли сотрудники Банка России и Фонда консолидации банковского сектора ООО «УК ФКБС».

Банк «ФК Открытие» был создан в декабре 1992 года. Он является значимой кредитной организацией, по объему активов занимая 8 место в банковской системе. Инфраструктура банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений.