25.07.2019 09:40 445

Капитал Сбербанка за июнь сократился на 6% из-за выплаты рекордных дивидендов. Аналогичным образом растерял капитал и ВТБ. Впрочем, поскольку оба банка соблюдают обязательные нормативы капитала с избытком, то такое снижение некритично. Эксперты отмечают, что капитал, необходимый для развития бизнеса, кредитные организации смогут нарастить за счет полученной прибыли.

Банк России в среду опубликовал отчетность российских кредитных организаций за июнь. Согласно этим данным, самый большой отток капитала в абсолютных величинах за месяц произошел у Сбербанка. Собственные средства крупнейшего российского банка сократились на 280,1 млрд руб., до 4,119 трлн руб., или на 6%. Второе место по снижению собственных средств занял Московский индустриальный банк — его капитал, и без того отрицательный, составлял –25 млрд руб. Теперь эта «дыра» разрослась на 87,3 млрд руб. и достигла 112,3 млрд руб., но эта кредитная организация находится в процессе санации .

Третье место досталось ВТБ, который потерял 23,4 млрд руб. собственных средств. Его капитал сократился на 1,4%, до 1,605 трлн руб.

Норматив достаточности капитала Сбербанка в результате уменьшился с 14,74% до 14,24%, а у ВТБ — с 11,27% до 11,08%.

Правда, до минимально допустимого значения этого норматива (8%) им еще далеко. Норматив достаточности базового капитала, минимально допустимое значение которого равняется 4,5%, у Сбербанка снизился с 11,68% до 11,31%. У ВТБ он сократился с 8,75% до 8,5%.

Потеря капитала крупнейших банков не связана с убытками. Напротив, и Сбербанк, и ВТБ получили в июне заметную прибыль. Так, доналоговая прибыль Сбербанка за месяц выросла на 97,9 млрд руб., до 566,3 млрд руб. по итогам первого полугодия, а у ВТБ — на 18,4 млрд руб., до 71,8 млрд руб.

По сравнению с финансовым результатом первой половины 2018 года Сбербанк нарастил прибыль на 12%, притом что у ВТБ она сократилась на 27%.

Эксперты считают, что потеря капитала Сбербанком и ВТБ может быть обусловлена выплатой дивидендов. Так, Сбербанк выплатил рекордные как для банка, так и для всех российских компаний 361 млрд руб. в виде дивидендов (43,45% от чистой прибыли по МСФО). ВТБ, в свою очередь, направил на дивиденды 27 млрд руб. (15% от чистой прибыли по МСФО). «Снижение капитала при этом несколько меньше, так как банки пополняют его за счет текущей прибыли»,— пояснил "Ъ" управляющий директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Так, согласно отчетности Сбербанка, базовый капитал уменьшился не столь существенно в результате того, что в его состав была включена чистая прибыль за первый квартал 2019 года, подтвержденная аудитом, в размере 196,2 млрд руб. ВТБ еще не подтвердил прибыль текущего года аудитом, но поддержал базовый капитал ростом на 11,55 млрд руб. резервного фонда, сформированным за счет прибыли предшествующих лет.

Пресс-служба Сбербанка подтвердила, что потеря 280 млрд руб. капитала связана с выплатой дивидендов. Согласно стратегии Сбербанка, 50% от чистой прибыли он будет направлять на дивиденды только при достаточности базового капитала на уровне выше 12,5%. Глава Сбербанка Герман Греф ранее говорил, что банк планирует достичь этого показателя в 2020 году. ВТБ 24 июля не ответил на запрос.

Виталий СОЛДАТСКИХ