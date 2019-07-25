25.07.2019 09:50 476

Торговые сети допустили возможность бойкота Системы быстрых платежей (СБП) от Банка России из-за названных регулятором тарифов в 0,2-0,7% от суммы покупки. Как пишут «Ведомости», об этом говорится в совместном письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. Представители объединений подтвердили изданию отправку документа.

СБП должна сделать прием безналичных платежей дешевле, считают ретейлеры. Сейчас за прием карт (эквайринг) торговые сети платят комиссию. Она варьируется от десятых долей процента (некоторые категории ретейла, в частности, крупные продовольственные сети) до 3% от суммы операции. Центробанк отказался от регулирования комиссий и предложил СБП как альтернативу.

В мае первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила в Госдуме, что регулятор обсуждает фиксированный тариф для торговых точек в рамках СБП на уровне 0,4%. Такую ставку сочли несправедливой банки. Они указали, что тратят часть полученных комиссий на инфраструктуру и развитие безналичных платежей, а ретейлеры сэкономленное оставят себе. В июле Скоробогатова уже заявила, что ЦБ предложил ставки в коридоре от 0,2 до 0,7%.

АКИТ и АКОРТ в письме указывают, что банки будут требовать максимальную комиссию, которая «неинтересна торговым сетям, у которых тариф уже ниже», цитируют «Ведомости» письмо двух ассоциаций. Продовольственные ретейлеры не стали это комментировать газете. Представитель Банка России заявил, что общался с участниками рынка, затронутыми в процессе, и выработал компромиссное решение. Представитель АКИТ сказал изданию, что ставки должны быть «0,3-0,4% и никак не более». «Если тарифы будут выше, то систему никто использовать не станет и она умрет, не успев родиться», — цитируют его «Ведомости».

Банки коридор тарифов от 0,2 до 0,7% тоже устраивает: они считают такие ставки слишком низкими, пишут «Ведомости». Один из банкиров сказал газете, что такие ставки ниже себестоимости. Другой отметил, что такие цифры отбивают интерес развивать услугу.

Сеть «М.Видео-Эльдорадо» скоро запустит пилот СБП, при расчете она учитывала тариф в 0,3-0,4%, сказал представитель группы «Ведомостям». Ozon также ожидает, что в СБП будут изначально названные тарифы, заявил газете вице-президент по цифровым финансовым сервисам в Ozon Никита Сайгутин. Представитель Альфа-банка считает снижение комиссий ниже 0,2-0,7% маловероятным, поскольку тогда банки не смогут начислять бонусы и кэшбэк клиентам на прежнем уровне. Директор департамента эквайринга «Русского стандарта» Инна Емельянова сказала, что банк поддержит предложение ЦБ по комиссии.

Система быстрых платежей запустилась в начале года. К ней присоединились несколько крупных банков, в том числе Альфа-банк, ВТБ и Тинькофф банк. Сейчас система работает только с переводами средств между физическими лицами по номеру телефона. Запуск платежей в пользу юридических лиц Центробанк только готовит. Одна из функций, которую хочет внедрить ЦБ, — оплата товаров по QR-коду: клиент сканирует камерой смартфона в приложении банка QR-код торговой точки, и банк спишет средства в пользу продавца.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

