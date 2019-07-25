25.07.2019 10:10 413

Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.

Под термином ПНО в законопроекте имеются в виду как общие сведения и показатели, отражающие стратегию, цели, подходы к управлению, взаимодействие с заинтересованными сторонами, так и «результаты деятельности организации в части социальной ответственности и устойчивого развития, предупреждения коррупции, включая экономические, социальные, экологические аспекты, рассматриваемые в их взаимосвязи».

Согласно законопроекту, эти данные будут должны раскрыть:

государственные и публичные компании

унитарные предприятия

компании с годовым объемом выручки или активами от 10 млрд руб.

компании, чьи ценные бумаги включены в котировальные листы бирж

Требования закона могут коснуться части компаний уже в отчетности за 2019 год, пишет агентство. Вместе с законом о ПНО, Минэкономразвития готовит и перечень базовых показателей такой отчетности.

Концепция развития публичной нефинансовой отчетности была утверждена правительством в мае 2017 года. Согласно документу, ряд компаний должны будут обнародовать эту информацию уже в 2019-2020 годах.

В декабре 2018 года эксперты зафиксировали нежелание крупных российских компаний публиковать нефинансовую отчетность, авторы соответствующего исследования проанализировали более 1140 компаний.

Константин НАГАЕВ