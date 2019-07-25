25.07.2019 10:20 401

Сбербанк создаст совместное предприятие с Mail.ru Group, которое объединит сервисы такси «Ситимобил» и доставки еды Delivery Club. Стоимость компании может превысить 100 млрд рублей.

Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании новой платформы на базе сервисов «Ситимобил» и Delivery Club. Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.

Пока подписано соглашение о намерениях, обязывающее соглашение планируется подписать осенью.

Сбербанк и Mail.ru Group получат в новой компании по 50% и планируют инвестировать до 64 млрд рублей при условии достижения целевых показателей в течение года, указано в сообщении.

Mail.ru Group внесет в новую компанию 100% Delivery Club и 22,69% «Ситимобила» (в том числе связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании), а также 7,7 млрд рублей. Еще 5 млрд рублей компания добавит при условии выполнения KPI. Вклад Сбербанка — доля в Foodplex (35%) и около 38 млрд рублей (сумма вырастет на 13 млрд рублей, если Delivery Club и «Ситимобил» выполнят ряд KPI в течение года).

Зачем это Сбербанку и «Яндексу»

Соглашение с Mail.ru Group — важный шаг в построении экосистемы Сбербанка, отметил глава кредитной организации Герман Греф, его слова приводятся в сообщении компаний. Греф отметил, что Сбербанк выходит на «крупнейшие и наиболее динамичные рынки страны». Охват клиентов совместного предприятия он назвал беспрецедентным. Mail.ru Group партнерство со Сбербанком позволит «создать новые уникальные возможности для российских пользователей, ресторанов-партнеров, таксопарков и водителей», отметил гендиректор интернет-компании Борис Добродеев.

Сервисы совместной платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group, анонсируют компании. Партнерство позволит расширить географию покрытия сервиса доставки еды Delivery Club и ускорить региональную экспансию «Ситимобила», а также усилить его позиции в Москве, говорится в сообщении. Сбербанк и Mail.ru Group отмечают, что планируют создать качественный бизнес с потенциалом проведения IPO через несколько лет (конкретные сроки не оговорены).

Идея создания новой платформы принадлежит Mail.ru Group, она искала партнеров с осени 2018 года, пишут «Ведомости». По данным газеты, сначала речь шла в первую очередь о сервисах еды и объявлений, такси не упоминалось.

Сбербанк в онлайн

Mail.ru Group — вторая крупнейшая в России интернет-компания, по капитализации уступает только «Яндексу». С «Яндексом» у Сбербанка также есть совместное предприятие — госбанк совместно с «Яндекс.Маркетом» развивает маркетплейсы «Беру» и Bringly. В начале июля источники The Bell сообщили , что стороны недовольны партнерством и обсуждают варианты развода. Сбербанк и «Яндекс.Маркет» это отрицают . Кроме того, Сбербанку принадлежит «золотая акция» «Яндекса», которая дает право блокировать сделки с крупными пакетами акций компании. Глава Сбербанка Герман Греф входит в совет директоров «Яндекса». Вопрос «Ведомостей» о потенциальном конфликте интересов представитель Сбербанка переадресовал «Яндексу», там газете пока не ответили.

В конце апреля Сбербанк также объявил о покупке доли (46,5%) в еще одной крупной интернет-компании — Rambler Group. Сумма сделки не уточнялась. Источники РБК и «Коммерсанта» сообщали, что Сбербанк вложит в Rambler Group около 11 млрд рублей. На базе Rambler Group компании намеревались создать нового «лидера российского рынка медиа и развлечений», говорится в релизе.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

