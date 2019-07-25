Как трубка ляжет: где в России больше всего тратят на смартфоны

25.07.2019 10:30 420

На покупку смартфонов в первом полугодии 2019-го россияне в среднем тратили 16,2 тыс. рублей, посчитали в МТС. Данные подтверждают и в «М.Видео — Эльдорадо». Но от региона к региону расходы на эти гаджеты различаются в разы, рассказали опрошенные «Известиями» сотовые ритейлеры и операторы. Москва –– не лидер по среднему чеку на смартфон, по крайней мере в большей части розничных сетей. Рекордсмены по этому показателю — субъекты Дальнего Востока и Северного Кавказа, рассказали ритейлеры. Одна из причин такого распределения –– особенности потребления в регионах, активное использование кредитов и рассрочек на юге России, интерес к техническим новинкам, отмечают эксперты.

Лидеры по чеку

Больше всего на покупку смартфонов в первой половине 2019 года тратили жители Магаданской области, Чукотки и Чеченской Республики –– там средний чек на аппарат составил 23,7 тыс. рублей, 22,9 тыс. рублей и 20,5 тыс. рублей соответственно. Тогда как в целом по России расходы на смартфон составляли 16,2 тыс. рублей, что на 6,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в статистике МТС, с которой ознакомились «Известия».

В рознице «Вымпелкома» («Билайн») лидерами по среднему чеку в 2019 году стали Камчатский край, Сахалинская область и Чеченская Республика, рассказала представитель оператора Анна Айбашева. Например, в Камчатском крае доля устройств дороже 40 тыс. рублей составляет 7% в общем объеме продаж смартфонов, а в Орловской области — всего 1%, говорит она.

Лидировавшие в 2018 году Москва и Московская область, по данным «Вымпелкома», спустились на четвертое место.

В «Связном-Евросети» столица заняла третье место по среднему чеку (22,7 тыс. рублей), сказал вице-президент по продажам компании Давид Борзилов. На первом и втором местах –– Чечня и Магаданская область (25,2 тыс. рублей и 23,8 тыс. рублей).

В рознице «Мегафона» в тройку лидеров по среднему чеку в первом полугодии входят Карачаево-Черкесия, Камчатский край и Кабардино-Балкария, на четвертом месте –– Чукотка, рассказал представитель оператора. Абсолютные цифры продаж он не привел.

Дальний Восток и юг России лидируют по стоимости купленных смартфонов наряду с Центральным и Северо-Западным федеральными округами (с учетом Москвы и Санкт-Петербурга), утверждает представитель «М.Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева.

Правда, внутри одного и того же федерального округа размер среднего чека может различаться в зависимости от региона, отмечают представители ритейлеров и сотовых операторов. Например, в рейтинге МТС по этому показателю последнее место в России занимает соседняя с Чеченской Республикой Ингушетия (10,8 тыс. рублей).

Статус бесценен

Сотрудники розничных сетей и компаний связи приводят несколько объяснений того, что в разных регионах России расходы на смартфоны существенно различаются.

–– Всё дело в статусе. На Кавказе для потребителей крайне важно, что, за сколько и где приобретать, тем более если речь идет о таком важном аксессуаре, как смартфон, — считает руководитель проекта Content Review Сергей Половников. — На Дальнем Востоке дорогой аппарат –– способ отличаться от пользователей китайских смартфонов производителей второго и третьего эшелона. Это такой же показатель статуса, как, например, леворульный Mersedes.

С этим мнением согласен представитель МТС Алексей Меркутов. В данном случае клиенты приобретают топовые модели ведущих производителей не из-за технических характеристик или уникальных преимуществ по сравнению с более дешевыми аналогами, а по причине стильного дизайна или моды на тот или иной бренд, утверждает он.

На средний чек оказывает влияние уровень дохода в каждом отдельном регионе, считает Анна Айбашева.

Продвинутый и дорогой смартфон превращается для покупателя в «единое окно» для развлечений и нередко заменяет затратные офлайн-мероприятия, такие как походы в кино, театр и даже путешествия, говорит Алексей Меркутов. Покупка гаджета, цена которого эквивалентна месячному заработку, в дальнейшем позволяет экономить, заменяя традиционные виды отдыха просмотром видео, онлайн-играми и общением в социальных медиа, отмечает он.

Чек на смартфоны во многом зависит не только от ситуации с индустрией развлечений в конкретном городе, но и от среднего уровня доходов и доверия людей к кредитным инструментам. По словам Валерии Андреевой, покупка смартфонов в кредит очень популярна на юге России. На Дальнем Востоке средний чек обусловлен относительно высоким уровнем доходов, отмечает она.

По данным Росстата, средний доход на душу населения по стране в 2018 году составил 33 тыс. рублей. В Дальневосточном федеральном округе показатель достиг 35,24 тыс. рублей –– это третье место в России после Центрального и Северо-Западного ФО. Однако за вычетом Москвы и Санкт-Петербурга среднедушевой доход в этих округах составил 27,7 тыс. и 34,4 тыс. рублей соответственно.

В любом случае главная причина спроса на дорогие смартфоны –– доступность рассрочек и кредитов в розничных сетях, уверен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Пользуясь кредитными инструментами, люди покупают зачастую ненужные гаджеты, отмечает он. Это один из факторов, способствующих росту закредитованности населения, которая в ряде регионов просто катастрофическая, отмечает эксперт.

Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи), говорится в обзоре, который ранее подготовила СРО НАПКА специально для «Известий». С 2016 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза. Примерно у 2,3 млн заемщиков выплаты по кредитам съедают столько, что им приходится довольствоваться прожиточным минимумом, а еще примерно у 4,7 млн остается немногим больше, посчитали эксперты.

Валерий КОДАЧИГОВ