25.07.2019 11:00 390

Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев срок реализации имущества бывшего президента ООО КБ "Огни Москвы" Марии Росляк, говорится в материалах суда.

В январе столичный арбитраж продлил на полгода процедуру банкротства Росляк. Ходатайство о продлении банкротства было направлено в суд финансовым управляющим имуществом должника Евгением Семченко.

Суд пришел к выводу об обоснованности ходатайства о продлении срока реализации имущества гражданина, поскольку на дату проведения заседания финансовым управляющим не выполнены в полном объеме все мероприятия, предусмотренные федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

Кроме того, в феврале суд прекратил производство по заявлению финансового управляющего имуществом Росляк к ее мужу Виталию Машкову о разделе совместно нажитого имущества.

Производство по делу прекращено в связи с отказом управляющего от заявления. Причина отказа не указана.

Также в заявлении управляющего содержалось требование о признании права собственности на долю в совместно нажитом имуществе. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, был привлечен отдел соцзащиты населения района Хамовники ЦАО Москвы.

А в январе суд определил выделять ежемесячно 61,4 тысячи рублей из конкурсной массы Росляк на оплату личных нужд и содержание трех несовершеннолетних детей. Заявление о выделении денежных средств в размере прожиточного минимума для должника и его несовершеннолетних детей было направлено в суд самой Росляк.

Столичный арбитраж 14 августа 2017 года по заявлению банка "Развитие-Столица" признал Росляк банкротом.

Росляк задолжала банку

Девятый арбитражный апелляционный суд в марте 2017 года отклонил жалобу Росляк на решение суда о взыскании с нее по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) причиненных организации убытков в размере более 6 миллиардов рублей. Росляк обжаловала в апелляции решение столичного арбитража от 28 декабря 2016 года, когда было удовлетворено заявление АСВ о взыскании убытков.

В решении говорится, что материалами дела подтвержден факт противоправности и виновности действий Росляк при исполнении ею обязанностей председателя правления и в дальнейшем председателя Совета директоров (президента) КБ "Огни Москвы", что привело к причинению должнику убытков на сумму 6,02 миллиарда рублей.

В ноябре 2016 года апелляционный суд подтвердил определение об отказе госкорпорации в аресте нескольких объектов недвижимого имущества, принадлежащего Росляк. Управляющий направил в суд заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста земельных участков, машино-мест, жилых и нежилых помещений, принадлежащих Росляк. Однако суд первой инстанции 31 августа 2016 года отказал в удовлетворении заявления АСВ о принятии обеспечительных мер.

Суд посчитал, что "заявителем не представлено надлежащих доказательств в подтверждение своих доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер, поскольку приведенные управляющим доводы не являются доказательствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер".

В декабре 2017 года суд в рамках банкротства Росляк признал ее долг перед банком "Огни Москвы" в размере 6,02 миллиарда рублей.