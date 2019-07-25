Рубль подрастает в пик налоговых выплат и перед заседаниями центробанков

25.07.2019 12:00 402

Рубль в начале биржевой сессии четверга умеренно дорожает в пик налоговых выплат и отбивает потери, спровоцированные накануне вечером кратким и глубоким падением нефтяных котировок.

Рыночная активность и биржевые обороты могут вновь оставаться сравнительно низкими в ожидании решений мировых центробанков, два из которых станут известны сегодня.

К 10.40 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,16, российская валюта набирает 0,2% от уровней предыдущего биржевого закрытия.

В паре с евро рубль к 10.40 МСК был у отметки 70,27, набирая около трети процента с начала дня.

"В краткосрочной перспективе ожидаем консолидации пары доллар/рубль чуть выше отметки в 63,00. Сегодня в центре внимания будут находиться итоги заседания ЕЦБ", — сказал Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

ЕЦБ сегодня может намекнуть на возможность скорого снижения текущей нулевой ставки до отрицательных значений и намекнуть на готовность запуска программы количественного смягчения. Итоги заседания европейский регулятор обнародует в 14.45 МСК, а в 15.30 МСК начнется пресс-конференция руководства Банка.

По мнению Поддубского, новые стимулы от ведущих центробанков, в том числе ЕЦБ, могут стать умеренной поддержкой для валют развивающихся стран.

Ранее, в 14.00 МСК, свое решение объявит турецкий ЦБ. Согласно опросу Рейтер, регулятор понизит ключевую ставку на 250 базисных пунктов, до 21,50% годовых, а иные решения могут привести к турбулентности ЕМ-сегмента форекса, в том числе, затронуть рубль.

В пятницу же состоится совет директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, а в следующую среду свое решение о ставках по доллару объявит ФРС США.

От российского и американского регуляторов большинство участников рынка ждет снижения ставок, в обоих случаях — на 25 базисных пунктов (в случае с ЦБР — 100-процентные ожидания, с ФРС — вероятность в 79%).

На этом фоне пара евро/доллар сейчас вблизи минимума текущего лета $1,1124.

Нефть марки Brent набирает полпроцента с начала дня после однопроцентного снижения накануне, баррель оценивается в $63,54.

Поддержкой ей выступает обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, краткосрочно — данные о снижении запасов в США.

Давление же на нефтяные котировки оказывают сигналы о замедлении мирового экономического роста, что чревато падением спроса на сырье.

В четверг российские корпорации завершают уплату НДПИ, НДС и акцизов, при этом важный для экспортеров налог на добычу полезных ископаемых в текущем месяце оценивается аналитиками в 500 миллиардов рублей, а уплачиваемый 29 июля налог на прибыль — почти во столько же.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ