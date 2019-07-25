25.07.2019 15:00 392

Депутаты обсудят возможность ограничить законодательно бонусы топ-менеджерам госкорпораций. По словам главы думских единороссов Сергея Неверова, новости об огромных премиях для начальников госкорпораций вызывают возмущение у людей.



Госдума планирует законодательно ограничить выплаты бонусов топ-менеджерам госкорпораций, заявил лидер думской фракции «Единой России» Сергей Неверов, его цитирует «Интерфакс». По словам депутата, планируется, что профильные комитеты нижней палаты обсудят этот вопрос в осеннюю сессию, которая начнется 27 августа.

Тема выплат топ-менеджерам «занимает ключевое место» в обращениях граждан, отметил Неверов. Он добавил, что особый всплеск таких вопросов был связан с «Почтой России», потому что «у нас одна из самых низких заработных плат у почтальонов на селе», а бывший руководитель госпредприятия получил за 2014-й год бонус в размере 95,4 млн рублей. «Это вызвало огромное возмущение..., поэтому мы считаем, что это тема, которая требует обсуждения», — подчеркнул Неверов. Бонусов в частном бизнесе ограничения не коснутся, отметил он.

Премия бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова по итогам 2014 года составила примерно 8% чистой прибыли предприятия. В ноябре 2016 года Генпрокуратура попросила возбудить дело в отношении Страшнова, посчитав выплату этого бонуса незаконной. По расчетам ведомства, Страшнов должен был получить не больше 3,2 млн рублей вознаграждения. Представитель Минкомсвязи тогда говорил , что расчеты Генпрокуратуры некорректны.

В марте 2017-го было возбуждено уголовное дело против директора организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой в связи с выплатой бонуса Страшнову. Сам экс-руководитель «Почты России» не стал его фигурантом. Страшнов занимал пост руководителя «Почты России» до 30 июня 2017 года.



