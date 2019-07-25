25.07.2019 17:00 366

Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регулятора. В настоящее время, по данным ЦБ, комиссии за прием карт установлены на уровне от 0,5 до 1,5% в категории «супермаркеты», а также от 1 до 2,5% в категориях «магазины одежды / бытовая техника».

Ранее ретейлеры в письме к главе банка России Эльвире Набиуллиной заявили, что намерены отказаться от участия в Системе быстрых платежей из-за озвученного тарифного диапазона 0,2–0,7%. Торговцы считают, что банки будут устанавливать верхний размер комиссии, которая выше, чем у продовольственных сетей в настоящее время. Первоначальные планы по тарифам в СБП на уровне 0,3–0,4% торговлю устраивали.

Система быстрых платежей позволит россиянам оплачивать покупки путем сканирования QR-кодов. Ее тестирование уже началось, для широкого круга пользователей QR-оплата должна стать доступна в сентябре. В первые месяцы работы сервис будет бесплатным для магазинов, так как ЦБ установил льготные комиссии на уровне 0%, рассказали ранее источники РБК.

Диапазоном тарифов в 0,2–0,7% недовольны и банки, но они, наоборот, считают такие комиссии слишком низкими. Комиссионный заработок кредитные организации направляют на развитие программ лояльности, чтобы мотивировать покупателей использовать безналичные платежи. При таких тарифах сделать это будет затруднительно, полагают банки.

«Внедрение СБП обеспечит снижение издержек торговых предприятий в 2–3 раза по сравнению с действующими эквайринговыми комиссиями. Так, например, эквайринговые комиссии в зависимости от категории продукта или торгового сегмента составляют в среднем от 0,5 до 2%, а в СБП предлагается установить диапазон 0,2 до 0,7%», — ответили в ЦБ, подчеркнув, что участники рынка (банки и торговля) не готовы сближать свои позиции. Это показала дискуссия на площадке ассоциации «Финтех». Требования участников по тарифам отличались на порядок, указал регулятор.

«Так как рынок продемонстрировал неспособность самостоятельно найти решение, Банк России предложил компромиссный вариант, учитывающий в первую очередь интересы потребителей услуг, а затем интересы ТСП (торгово-сервисных предприятий) и банков», — пояснили в пресс-службе регулятора.

Финальный вариант тарифной сетки Банк России обещает представить в ближайшее время.

Банк России запустил Систему быстрых платежей в январе 2019 года для совершения мгновенных денежных переводов по номеру телефона между клиентами разных банков. Сейчас к системе подключены 16 кредитных организаций, с 1 октября закон обяжет это сделать все системообразующие банки, в том числе Сбербанк, который сопротивляется внедрению СБП. QR-платежи от населения в пользу юридических лиц — второй этап развития системы.

Евгения ЧЕРНЫШОВА