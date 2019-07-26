26.07.2019 08:40 337

Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе принял к рассмотрению заявление банка «Траст» о признании банкротом «О1 Груп Финанс» (компания холдинга О1 Бориса Минца, которая выпускала облигации), свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

В апреле «Траст» выиграл иск против структуры Минца о взыскании 17,7 млрд руб. номинальной стоимости облигаций из двух выпусков и еще 1,56 млрд руб. купонного дохода — итого свыше 19 млрд руб. Всего у компании пять выпусков на 84 млрд руб., по трем из них (общей суммой 22 млрд руб.) неоднократно допускались дефолты, в последний раз в мае — июне этого года.

Еще одним держателем бондов группы О1 — на 1,5 млрд руб. — была кипрская «Дилахасси Лимитед». Она тоже выиграла дело против компании Минца, суд обязал последнюю заплатить 1,5 млрд руб. еще в 2018 году. В начале июля «Дилахасси» также подавала заявление о признании компании Минца банкротом, но оно было оставлено судом без движения до августа. Сейчас ее заявление и заявление «Траста» объединены в одно производство.

Пресс-служба «Траста» отказалась от комментариев.

Банк проблемных активов

«Траст», который ранее входил в группу «ФК Открытие», находится на санации с 2014 года, а в апреле 2018 года ЦБ решил сделать из него банк непрофильных активов (БНА). Необходимость в нем возникла в связи с санацией ФК «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. Их проблемные и непрофильные активы было решено передать в «Траст», чтобы на основе оставшихся мог функционировать нормальный банковский бизнес.

Ценные бумаги «О1 Груп Финанс» выпускала в 2017 году, поручителем выступала головная структура холдинга Минца — кипрская О1 Груп. Облигации «О1 Груп Финанс» фигурировали сначала в сделках участников московского банковского кольца, а затем в разных арбитражных процессах и уголовных делах.

Так, в июле «Траст» подал иск в Высокий суд Лондона к семье Минца на более чем $700 млн и вскоре добился обеспечительных мер на имущество Минцев на сумму в пределах $572 млн. Претензии также были связаны с облигациями «О1 Груп Финанс»: в августе 2017 года «ФК Открытие» и Рост банк (входил в периметр Бинбанка) приобрели ценные бумаги на 57 млрд руб. у структуры Минца, которая, в свою очередь, полученные деньги направила на погашение кредитов в «Открытии» и Рост банке. Таким образом, банки лишились возможности возврата денег и получили взамен неликвидные облигации, сетовал «Траст» в иске. Сами облигации имеют нерыночной характер, заявляли в банке, их срок погашения наступает в 2032 году, а основной купон выплачивается в конце срока. Бумаги также не имеют существенного обеспечения, заявлял «Траст».

По сделке с покупкой «Открытием» облигаций О1 Груп Финанс возбуждено уголовное дело о растрате, по которому заочно арестован бывший предправления «Открытия» Евгений Данкевич. Он объявлен в международный розыск.

Борис Минц вместе с семьей уехал из России в 2018 году и сейчас живет в Великобритании. Часть их бизнеса — O1 Properties, владевшая недвижимостью в Москве, и группа ФГ «Будущее», контролировавшая пенсионные фонды, — отошли концерну «Россиум» Романа Авдеева (Минц заложил свои активы по кредиту, взятому в Московском кредитном банке Авдеева), а «Россиум» затем уступил их кипрской Riverstretch Trading & Investments.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ