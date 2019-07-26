26.07.2019 08:30 371

Российские банки заметно увеличили свой запас валютной ликвидности на фоне ее большого оттока со счетов компаний. Наращивая запасы иностранной валюты, банки могут готовиться в том числе и к ослаблению рубля после решения по ключевой ставке.

В июне со счетов юрлиц (без учета минфина) произошел большой отток средств в иностранной валюте (8 миллиардов долларов), при этом на счета физлиц поступило только 1,5 миллиарда долларов, указал в своем ежедневном обзоре аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. При этом объем валютного кредитования не изменился — по мнению эксперта, речь может идти и о замедлении процесса дедолларизации банковского сектора. По оценке Порывая, общий отток валютной ликвидности из банковской системы в июне составил 6,6 миллиарда долларов — в первую очередь из-за выплаты дивидендов и роста импорта.

Однако даже несмотря на столь заметный отток, запас валютной ликвидности у российских банков (то есть превышение высоколиквидных активов над остатком валютных средств на расчетных счетах юрлиц) вырос на 3,7 миллиарда долларов — до 18,8 миллиарда, оценивает Порывай. Сокращение сумм на расчетных счетах не привело к снижению высоколиквидных активов. По-видимому, банки для исполнения валютных обязательств перед клиентами получили валюту из своих рублевых средств, полагает аналитик.

Порывай отмечает, что в июне прошлого года тоже наблюдался большой отток средств со счетов клиентов (тогда он составлял 4,6 миллиарда долларов). При этом он сопровождался падением запаса валютной ликвидности на 6,7 миллиарда долларов. Сейчас же банки предпочитают иметь запас валюты помощнее, ожидая оттоков во втором полугодии или ослабления рубля, считает Порывай.

За июнь 2019 года разрыв между долей валютных активов и пассивов по всей банковской системе увеличился с 0,1 до 0,5 процентного пункта, причем в большей степени за счет двадцати крупнейших банков, отмечает управляющий директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

При этом тренд на девалютизацию (снижение роли иностранной валюты в структуре банковского баланса) сохранился — только этот процесс в отношении обязательств шел несколько быстрее, чем в активной части баланса, считает аналитик.

Накопление валютной ликвидности банками действительно может быть связано с ожиданием ослабления рубля после решения Банка России по ключевой ставке (практически все аналитики ожидают, что в пятницу ЦБ снизит ее на 0,25 процентного пункта, а после сделает это как минимум еще раз до конца года. — Прим. "РГ") и конвертации в инвалюту дивидендов, полученных в России нерезидентами, говорит Волков. При этом угрозы финансовому или нефинансовому сектору подобные колебания ликвидности не представляют, подчеркивает аналитик.

Ряд экспертов действительно прогнозируют ослабление рубля в течение второго полугодия до 65-68 рублей за доллар с учетом коррекции на глобальных финансовых рынках и существенного снижения аппетита к риску у инвесторов, смягчения денежно-кредитной политики мировых центробанков и возможного наращивания санкционной риторики против России. Поэтому не исключено, что часть граждан, имеющих на руках свободные средства, последует примеру банков и докупит иностранную валюту для диверсификации сбережений.

Роман МАРКЕЛОВ