26.07.2019 09:00 339

Власти задумались о создании реестра обязательных отечественных мобильных приложений, которые нужно будет предустанавливать на продаваемые в России гаджеты. 31 июля в Аналитическом центре при правительстве состоится совещание, где обсудят детали разработки списка. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к сотовым ритейлерам и производителям электроники. Информацию подтвердил представитель Минкомсвязи. Законопроект об обязательной установке российского ПО уже внесен в Госдуму. Мера может принести отечественным разработчикам множество новых пользователей, считают эксперты, но есть риск, что это навредит рынку: вместо повышения качества продукции наши компании начнут бороться за попадание в реестр. Кроме того, из России могут уйти такие гиганты, как Apple, которые принципиально не предустанавливают сторонние приложения.

Вносить или не вносить

В Аналитическом центре (АЦ) при правительстве 31 июля состоится совещание, его темой станет создание реестра российских мобильных приложений. Речь о ПО, которое, возможно, начнут в обязательном порядке предустанавливать на абонентские устройства (смартфоны, планшеты, смарт-телевизоры и так далее). Это следует из повестки мероприятия, с ней ознакомились «Известия». На совещании планируется обсудить целесообразность создания такого реестра, список устройств, программы для которых должны быть включены в него, а также критерии отнесения софта к отечественному. Будут подняты и вопросы о том, можно ли вносить в реестр продукцию иностранных разработчиков, если ее производство локализовано в России.

Концепцию о предустановке приложений представила в начале этого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она была подготовлена в рамках плана мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ на 2018–2020 годы. Такие меры нужны, чтобы российские программные продукты предустанавливались наравне с софтом глобальных компаний, отмечали в ФАС.

Как считают в антимонопольной службе, глобальные компании, используя практику связывания продуктов, получили конкурентное преимущество для продвижения собственных приложений и сервисов. Российским же разработчикам, которые не распространяют свои продукты по всему миру, очень сложно «зайти» в канал предустановки и конкурировать с владельцами мировых операционных систем. Среди таких обязательных отечественных приложений антимонопольная служба называла браузеры и поисковое ПО, карты, навигаторы, антивирусы, а также средства обмена электронными сообщениями (мессенджеры и электронная почта). Кроме того, потребителям нужно обеспечить возможность свободно удалять и устанавливать программы, отмечали в ФАС.

На вопросы «Известий» о том, поддерживает ли ФАС создание специального реестра российского ПО и не приведет ли предустановка отечественных приложений к уходу с нашего рынка некоторых иностранных производителей, в антимонопольной службе на момент публикации не ответили.

На прошлой неделе группа депутатов, в том числе Сергей Жигарев (ЛДПР), Владимир Гутенев («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ), внесли в Госдуму проект поправок в закон «О защите прав потребителей». Он обязывает обеспечить гражданам «возможность использования предварительно установленных российских программ для электронных вычислительных машин». Речь идет о смартфонах, компьютерах, смарт-ТВ, следует из пояснительной записки к законопроекту. Перечень приложений и устройств, на которые их будут устанавливать, должно определить правительство, считают разработчики документа. Программы, ориентированные преимущественно на российских пользователей, более привлекательны для граждан, повышают удобство использования устройств, их ценность для потребителя, перечисляется в пояснительной записке. Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на осеннюю сессию, следует из базы Госдумы.

Важно, чтобы технические детали любого нового регулирования были тщательно проработаны, прокомментировал ситуацию представитель «Яндекса». Не должна пострадать безопасность устройств, предупреждает он. Также необходимо сохранить существующие договоренности с производителями, считает представитель поисковика.

Блеск и нищета предустановки

«Мегафон» в целом поддерживает необходимость предустановки отечественных приложений, отмечает его представитель. Это способствовало бы развитию российского IT-бизнеса, а также взрывному росту рынка сервисов и цифровых платформ (аудиовизуальных, мессенджеров, соцсетей, других приложений). А пользователи получили бы доступ к качественному отечественному контенту, считает представитель оператора. По его мнению, это никак не дискриминирует иностранные сервисы: они также останутся предустановленными вендорами.

Если законодательные инициативы будут реализованы, российские разработчики потенциально получат множество новых пользователей, считает руководитель проекта Content Review Сергей Половников. Но в дальнейшем это трудно будет монетизировать: как показывает опыт, за исключением антивирусов, за пользование предустановленными программами хотят платить немногие потребители, рассуждает он.

По мнению представителя ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК Антона Гуськова, обязательная предустановка отечественного ПО может навредить российским разработчикам софта на мировой арене, сместив фокус с борьбы за потребителя и улучшения качества продукции на конкуренцию за попадание в реестр.

Схожего мнения придерживаются и в Минкомсвязи. Рынок ПО уже очень конкурентный, и такие меры, как обязательность предустановки каких-то конкретных приложений, могут сильно навредить ему, сказал «Известиям» представитель ведомства Евгений Новиков. Российский рынок гаджетов, в свою очередь, в мировом масштабе совсем небольшой, и есть риск, что крупным производителям смартфонов проще уйти с него, чем перестраивать свои производственные и бизнес-процессы под нашу страну, считает он. От предустановки, скорее всего, могут выиграть только несколько очень крупных производителей ПО, готовых предложить пакеты приложений разных типов. При этом тысячи малых российских разработчиков будут вытеснены с рынка, предупреждает Евгений Новиков.

Обязательная установка отечественного ПО может привести к уходу с российского рынка Apple, не исключает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. С его доводами согласен сотрудник компании – партнера нескольких производителей электроники. Представитель Apple отказался это комментировать.

Apple никогда не предустанавливала сторонние приложения ни на одном рынке и вряд ли начнет применять эту практику для России, отметил независимый эксперт по информационной безопасности Александр Пацай. Это увеличивает расходы на производство, тестирование, логистику для определенного рынка, объясняет он. Сейчас Apple отвечает за безопасность собственных устройств и приложений на них и при обнаружении каких-то уязвимостей оперативно может отключить сервис или выпустить исправляющее проблему обновление. В случае со сторонними приложениями, которые компания не контролирует, цепочка удлиняется и оперативное исправление проблемы становится невозможным, заключает эксперт.

В любом случае всем участникам этого рынка, экспертам, регуляторам важно общаться друг с другом, дискутировать, отмечает представитель Минкомсвязи. Поэтому совещания, подобные тому, что будет в АЦ, крайне нужны: нельзя принимать законы, не посоветовавшись с теми, кого они коснутся, уверен Евгений Новиков.

Валерий КОДАЧИГОВ