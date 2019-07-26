26.07.2019 09:10 454

Минэкономразвития объявило о намерении создать каталог дефицитных профессий. Эксперты "РГ" назвали специальности, которые могут войти в него.

Устойчив дефицит квалифицированных рабочих — слесарей, станочников, каменщиков, крановщиков. Краснодеревщикам готовы платить по 200 тысяч в месяц, отмечает директор Института занятости и профессий НИУ "Высшая школа экономики" Федор Прокопов.

По его словам, по-прежнему также не хватает медицинских сестер и техников, в ряде регионов — учителей иностранных языков. Не всегда можно найти и вспомогательных работников — уборщиков, дворников, мойщиков окон и т.д, без которых не обходится ни одно производство и ни один офис. Их дефицит связан с маленькими зарплатами, поэтому, как правило, привлекаются мигранты, у которых запросы ниже.

Одна из самых редких профессий — сурдопереводчик. "Хотя провозглашается инклюзивность в образовании и в обществе, желающих освоить язык жестов не много, так как зарплаты по сравнению с переводчиками с иностранных языков значительно ниже, а сложность изучения и цена ошибок при переводе значительно выше", — рассказал доцент РЭУ им. Плеханова Михаил Хачатурян. Очень востребованы кависты — специалисты, способные подобрать спиртной напиток по индивидуальному заказу.

По мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ "ВШЭ" Георгия Остапковича, дефицитные профессии довольно сложно вычислить, так как профессии вообще могут быстро трансформироваться. Например, чертежники стали веб-дизайнерами. "То, что в дефиците сегодня, не факт, что будет в дефиците через пять лет, — добавляет доктор экономических наук Ростислав Капелюшников. — И что даст нам этот каталог? Его нужно будет постоянно переделывать".

Ольга ИГНАТОВА