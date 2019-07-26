26.07.2019 09:30 414

Программа по выдаче материнского капитала должна быть не только продлена до 2025 года, а стать бессрочной. Так считает первый замминистра труда Алексей Вовченко.

"Чтобы эта мера была всегда, чтобы индексировалась всегда, чтобы не случалось у нас трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле", — передает слова Вовченко РИА Новости . В минтруде обсуждение такой идеи "РГ" отрицать не стали.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что решение продлить программу маткапитала до 2025 года может быть принято до конца 2019 года. По ее словам, выдача маткапитала — одна из тех мер, которые позитивно влияют на демографические показатели в России. Пока действие программы по выдаче маткапитала продлено до конца 2021 года.

Приток мигрантов уже ограничен трудовыми ресурсами. И в дальнейшем стоимость их привлечения будет только расти. Так что расходы на повышение рождаемости внутри страны неизбежны

Комментарий

Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ:

- Конечно, материнский капитал необходимо сделать бессрочным, так как без него не решить проблему стабилизации демографии в стране, которая поставлена в Национальном проекте "Демография".

Но одного маткапитала мало. Он является инструментом достаточно узкого применения, его можно потратить на образование или ипотеку например. На еду, одежду, отдых детей он потрачен быть не может. Думаю, необходимо расширение мер поддержки многодетных семей, которые позволили бы им чувствовать себя комфортно при ограниченном доходе, когда работать может только один член семьи, а другой занят воспитанием детей. То есть государство должно компенсировать выпадающие доходы одного из членов семьи плюс пособия, достаточные для комфортного поддержания детей.

Необходимо строительство дополнительных детских садов, школ, больниц, а также подготовка учителей, врачей и всех тех специалистов, которые должны будут обслуживать дополнительно родившихся детей. То есть суммарные расходы по такому проекту могут быть весьма значительными.

По нашим расчетам, для восстановления естественного роста населения могут потребоваться дополнительные расходы до 5 триллионов рублей. С одной стороны, это крупная сумма, но, с другой стороны, и проблема у нас непростая.

Долгие годы мы компенсировали нехватку рабочих рук за счет иностранных граждан. Но ресурсы мигрантов в постсоветских государствах уже практически исчерпаны. Мигранты с Украины, как правило, направляются сегодня, в Западную Европу, где целый ряд государств, та же Польша например, принимает спецмеры по привлечению украинцев для замещения убыли собственного населения. То есть поток мигрантов уже ограничен трудовыми ресурсами. И в дальнейшем стоимость их привлечения будет расти.

Так что по факту расходы на повышение рождаемости внутри страны неизбежны. И, кстати, траты на поощрение наших граждан к рождению детей и создание социальной инфраструктуры будут серьезным стимулом для развития российской экономики. И даже могут стать ключевым элементом ускорения российской экономики, поскольку поднимут благосостояние граждан, создадут дополнительные рабочие места.

Ольга ИГНАТОВА

