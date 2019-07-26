26.07.2019 09:40 443

Связь-банк в июне стал одним из самых убыточных банков и потерял существенную часть капитала. Произошло это на фоне создания банком крупных резервов по вложениям в ценные бумаги и обязательствам некредитного характера на фоне подготовки к передаче его Промсвязьбанку.

Убыток Связь-банка до налогов в июне 2019 года стал одним из крупнейших в банковской системе. Как следует из опубликованной в среду отчетности российских банков, дочерний банк ВЭБа за месяц увеличил убыток сразу на 6,8 млрд руб. и с начала года убыток достиг 7,3 млрд руб. Капитал кредитной организации в июне сократился на 9,45 млрд руб.— до 29,7 млрд руб. Хуже показатель лишь у санируемого Московского индустриального банка, чей убыток за полгода достиг почти 90 млрд руб.

По мнению экспертов, рост убытков связан с созданием банком резервов.

Основной вклад в снижение капитала внесло формирование резервов по паям ПИФов (4,4 млрд руб.), условным обязательствам некредитного характера (1,5 млрд руб.), а также по проблемной ссудной задолженности, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова. «Из структуры баланса видно, что в июне банк значительно (почти на 4,4 млрд руб.) увеличил резервы по вложениям в дочерние и зависимые компании»,— указывает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Как следует из отчетности банка по РСБУ, у него были вложения в уставные капиталы (100%) четырех компаний. Вложения еще в две компании — ОАО «Инженерный центр энергетики Урала…» (75%), а также в ирландский офшор Globex Euro Funding — появились на балансе Связь-банка в результате присоединения банка «Глобэкс». Последний проводил с Globex Euro Funding сделки по привлечению валютных займов через эмиссию еврооблигаций. Также незадолго до объединения — в октябре 2018 года — Связь-банк приобрел у «Глобэкса» шесть ЗПИФ (все они связаны со сферой недвижимости и строительства).

Несмотря на создание резервов, которые привели к потере капитала, нормативы банка «все еще находятся в комфортной зоне», добавляет Ксения Балясова. Так, норматив достаточности хотя и снизился на 3,5 процентного пункта — до 15,1%, однако остается выше нормативных требований (8%). Само создание резервов может иметь отношение к подготовке передачи Связь-банка Промсвязьбанку, не исключает старший директор по финансовым институтам агентства Fitch ratings Александр Данилов. В Связь-банке отказались от комментариев.

ВЭБ около десяти лет назад взял на санацию Связь-банк и «Глобэкс». В последние годы он пытался избавиться от этих активов, но найти покупателя госкорпорации не удалось.

В конце 2018 года «Глобэкс» присоединили к Связь-банку. Тогда же ВЭБ выступил с идеей передачи объединенного банка Промсвязьбанку, на базе которого создается опорный банк российской «оборонки». Проблему осложняет долг Внешэкономбанка перед ЦБ в размере около 212 млрд руб.— эти средства были предоставлены на финансовое оздоровление двух банков. Сейчас правительство и ЦБ разрабатывают схему по выпуску квазиэмиссии облигаций федерального займа, чтобы избавить госкорпорацию от этого долга (см. "Ъ" от 18 июля ).

Промсвязьбанк, также находящийся в госсобственности, в результате присоединения Связь-банка должен получить дополнительный капитал (2–3 млрд руб., по оценке замминистра финансов Алексея Моисеева). Для этого, по словам господина Моисеева, планом предусмотрена «зачистка всех плохих активов» и создание резервов.

Виталий СОЛДАТСКИХ