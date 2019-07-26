26.07.2019 11:00 426

Рубль в начале биржевой сессии пятницы подрастает перед советом директоров Банка России, от которого большинство участников рынка ждет снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 7,25% годовых.

"Никакого влияния это решение на валютный рынок не окажет, поскольку событие давно прогнозировалось и уже заложено в котировки. Доллар сейчас стабилен на мировом рынке, и по крайней мере в первой половине дня мы не ожидаем существенных движений в паре доллар/рубль", — считает Алексей Антонов их компании Алор Брокер. По его мнению, рубль сегодня вряд ли выйдет из диапазона 63,00-63,50 за доллар.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,10, российская валюта набирает около четверти процента от уровней предыдущего биржевого закрытия.

В паре с евро рубль к 10.20 МСК был у отметки 70,27, также набирая около четверти процента с начала дня.

На форексе доллар в небольшом плюсе против евро ($1,1137) и показывает смешанную динамику против валют ЕМ-сегмента.

Итоги совета директоров Банка России станут известны в 13.30 МСК, пресс-конференции по итогам сегодня не будет.

При этом возможна реакция локальных рынков на текст сопроводительного послания в случае, если регулятор явно намекнет на возможность дальнейшего неоднократного снижения ставок, что поддержит рынок ОФЗ, а косвенно через него — и рубль, хотя формально смягчение ДКП играет против национальной валюты.

Поддержкой же рублю как высокодоходной ЕМ-валюте выступают ожидания смягчения ДКП крупнейшими мировыми центробанками. В их числе могут оказаться ЕЦБ и ФРС, что сохранит привлекательность рубля и рублевых инструментов для инвесторов, использующих фондирование в евро и долларе. От Федрезерва мировые рынки ждут снижения ставки уже в ближайшую среду, впервые за 10 лет.

Локальной поддержкой рублю могут выступать остаточные продажи экспортной выручки к уплате в понедельник налога на прибыль, довольно значительного в текущем месяце — по оценкам опрошенных Рейтер аналитиков, его объем приближается к 500 миллиардам рублей.

Владимир АБРАМОВ. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА