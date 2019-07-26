26.07.2019 12:00 384

В Оренбургской области начнут выпускать универсальные карты жителя региона. Они объединят транспортные, банковские и социальные сервисы. Подобные карты уже несколько лет активно применяются в Башкирии, Мордовии и Москве.

По словам врио губернатора Дениса Паслера, набор услуг, которые можно получить по этой карте, будет постоянно расширяться. Более того, из-за интеграции «Карты оренбуржца» с национальной платежной системой «Мир», ее банковские функции будут доступны и за пределами региона, отметил Паслер.

В свою очередь, гендиректор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев обратил внимание на то, что система «Мир» довольно популярна среди оренбуржцев. А это значит, считает он, что решение о ее использовании в качестве базы для выпуска карты верное, сообщает РИА «Оренбуржье» .