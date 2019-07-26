26.07.2019 14:00 351

О справедливой комиссии за эквайринг

Сейчас получается, что платежные системы не стимулируют безналичный оборот, а наоборот, толкают нас в сторону приема наличности, потому то она для нас в девять раз дешевле. Естественно, нам приятнее становится принимать «наличку». Сейчас где-то 65% выручки предприятия — это безнал, и с каждым годом объем безналичной выручки увеличивается на 5–10% — мы видим, что это тенденция последних трех лет.

И ровно каждых год стоимость выручки становится все больше и больше. Хотя, казалось бы, все должно быть наоборот: для банка меньше издержек, затраты для него не меняются, затраты фиксированны. Но получается, чем больше у вас безналичной выручки, тем больше вы за нее платите. Отсюда у нас терминалы, которые не работают в ресторанах, и недовольные граждане, которые не могут расплатиться карточками в тех местах, где им хотелось бы. В ответ на вопрос «Почему?» ответ такой: «Ну вы что, у нас тут эквайринг 3%!» Зачем я кому-то буду отдавать 3%, если я их лучше в выручку себе положу?»

Конечно, этот вопрос назрел давно и его нужно решать. В последний раз мы попросили Ассоциацию банков России обсудить их вопрос на их площадке, но не были услышаны. В ответ мы получили примерно следующее: «Платежные системы готовы стимулировать количество транзакций, но не оборот, который проходит по безналу». А это полностью противоречит всей кредитно-денежной политике нашего государства. Если это так, то тогда политику платежных систем нужно менять. ФАС стоит сказать свое веское слово.

Нужно смотреть на несколько шагов вперед, потому что по прогнозам межбанковские комиссии будут только повышаться. Как только рынок насыщается терминалами, такая комиссия становится больше и стимулирует эмиссию карт. Хорошо, стимулируйте эмиссию. Безнал удобен всем, в том числе и государству. Но получается, что у нас все наоборот. Мы говорим, что мы за увеличение безналичного оборота и в то же время блокируем его развитие, потому что не можем договориться с платежными системами. А мы просто продолжаем платить больше, закладываем себе в OPEX (операционные затраты) +10% к тому, что платим за эту выручку. И, естественно, куда это распределяется? Издержки есть издержки. Чем они выше, тем всем хуже.

О дистанционной торговле алкоголем

Продажа алкоголя в интернете может быть еще более подконтрольной, чем его продажа в обычной офлайновой рознице.

Во-первых, с доставкой все очень просто. Сейчас алкоголь не разрешено продавать рядом со спортивными, образовательными и культурными учреждениями. Хорошо, берем карту, отрезаем от нее все места, которые соответствуют по своим признакам этим учреждениям и просто запрещаем на уровне компьютера доставку в эти локации. Все, вопрос решен.

Второе: продажа во внеурочные часы. Нам говорят, что мы будем продавать алкоголь после одиннадцати. Естественно, этого никто не хочет. Но если мы говорим про продажу во внеурочное время, то сейчас это регулируется кассовым аппаратом. Когда к вам приезжает курьер, он в любом случае пробивает вам второй чек. Нельзя выбить его заранее. Плюс сканируется ЕГАИС. Можно и ЕГАИС сканировать прямо во время встречи с клиентом — да, это сложно, надо повесить большую антенну на курьера, чтобы он ловил связь, но и такое можно сделать.

Третье: как убедиться, что человеку уже есть 18 лет? Я могу на сайте вообще поставить заглушку и пускать на этот сайт только тех, кому исполнилось 18 лет. Как это делается? Мы сейчас можем авторизоваться на любом сайте с помощью логина и пароля, а можем с помощью Facebook или с помощью еще каких-то средств. В нашем случае этим средством может быть банк, который знает, сколько мне лет. Если я забиваю в форме свой номер мобильного телефона, банк, зная, что мне 18 лет, дает сигнал магазину: «Этого пустить на сайт». Все, дальше у меня появляются цены и я могу выбирать что угодно. Либо наоборот, банк видит, что мне меньше 18 лет: «Этого не пускать на сайт». И тогда я не вижу алкогольную витрину, не вижу цены.

Как идентифицировать покупателя при встрече с курьером? У нас сейчас развит каршеринг. Для того чтобы взять машину в аренду, мне достаточно показать фотографию с правами. Пожалуйста, можем так делать. А может, будет достаточно QR-кода, который клиент и курьер сосплитуют — и заказ пройдет в системе. Вариантов масса — мы живем в XXI веке!

Важно понимать, что сайты, которые получат право торговать алкоголем, будут рисковать своей оптовой лицензией. Получить оптовую лицензию очень сложно, она стоит почти 1 млн руб. И, потеряв оптовую лицензию, он лишается всего бизнеса. Никто никогда в жизни не пойдет на то, чтоб ради мимолетной выручки в 100 руб. лишиться лицензии и закрыть весь свой бизнес. Это та самая страховка, которую государство получает от бизнеса и тем самым может рассчитывать на ответственное отношение.

Плюс необходим реестр сайтов: те, кто в реестре и соответствуют требованиям, могут продавать алкоголь, тех, кого нет в реестре, при первой попытке что-то реализовать должны просто наглухо блокировать без суда, без предупреждения.

Понятно, что у Минздрава есть резонные причины противиться принятию этого законопроекта. Хотя, на мой взгляд, пользоваться доставкой будет довольно состоятельная аудитория — потому что сама доставка стоит денег. И потом заказывать в интернете, скорее всего, будут редкие сорта вин, может быть, дорогой виски — что-то такое, чего нет рядом с домом. Этот не тот случай, когда вы идете «догнаться», когда «трубы горят», потому что нужно, чтобы вам это еще привезли. На мой взгляд, пользоваться будут совершенно другие люди, а не маргиналы, не те, кто действительно злоупотребляет.

О конкурентной среде и развитии e-commerce

Самыми перспективными на данном этапе являются бизнес-модели маркетплейсов, и они довольно активно занимают этот рынок. Мы видим, как много новых проектов стартовало и они все получили достаточно серьезные инвестиции. А если верят инвесторы, значит, это правильное направление.

Такая модель позволяет порезать целый ряд костов, а по опыту других стран она оказалась довольно устойчивой. Поэтому на нашем рынке будет продолжаться консолидация. Площадки будут предоставлять все больше доступа на этот рынок тем, кто не в состоянии самостоятельно реализовать свои интернет-проекты. В такой ситуации ваша задача — только произвести и отдать, дальше за вас всю работу сделают. Даже клиентов искать не нужно, потому что этим занимается площадка. Такое разделение труда, на мой взгляд, является оптимальным. И вокруг этих игроков все больше и больше будет консолидироваться рынок.