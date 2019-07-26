26.07.2019 17:00 352

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу назначил второго финансового омбудсмена, им станет замруководителя департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина, сообщили три источника РБК на финансовом рынке. Она приступит к исполнению обязанностей с 19 августа 2019 года, говорит один из собеседников РБК, ее кандидатуру совету директоров предложил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

По словам одного из собеседников РБК, Никитина будет уполномоченным не только в сфере страхования, но и в сфере микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций.

Представитель службы финансового уполномоченного не ответил на запрос РБК. РБК направил запрос в ЦБ.

До назначения в ЦБ Никитина курировала юридическое направление в Российском союзе автостраховщиков (РСА) и Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО).

Третьим страховым омбудсменом может стать первый зампред Фонда социального страхования Евгений Писаревский, сообщили РБК его знакомый и источник на финансовом рынке. Официально его кандидатура на рассмотрение совета директоров ЦБ пока не выдвигалась, знает один из них. Писаревский работает в ФСС с 2014 года, до этого был заместителем руководителя Федерального агентства по туризму, ранее — советником аппарата комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму, комитета Госдумы по культуре и туризму.

Созданный ЦБ институт финансового омбудсмена начал свою работу с 1 июня 2019 года. В конце августа 2018-го ЦБ назначил главным финансовым уполномоченным Юрия Воронина, который с 2013 года руководил аппаратом Счетной палаты России, а в июне 2018 года стал советником председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Сейчас омбудсмен рассматривает только имущественные споры по ОСАГО, каско и ДСАГО. Это значит, что перед подачей иска к страховщику потребитель обязан сначала обратиться к омбудсмену, услуга которого для него бесплатна. Тот в свою очередь обязан рассмотреть жалобу за 15 рабочих дней. За первый месяц служба финансового уполномоченного получила 2390 обращений, 1842 из которых отказалась рассматривать, в основном из-за несоблюдения потребителями предусмотренного законом претензионного порядка разрешения спора, заявлял Воронин.

С 1 июня к институту финансового омбудсмена присоединились страховщики, занимающиеся моторными видами страхования. Позже к новой системе присоединятся остальные страховщики (кроме страховых организаций, осуществляющих исключительно обязательное медицинское страхование), с 1 января 2020 года — микрофинансовые организации, а с 1 января 2021 года — кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, кредитные организации и негосударственные пенсионные фонды.

Татьяна ЛОМСКАЯ, Юлия СТАРОСТИНА