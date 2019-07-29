29.07.2019 08:30 465

В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения. Такие предложения содержатся в заключении (есть в распоряжении «Известий») НП «Национальный совет финансового рынка» на законопроект Минфина, который призван устранить необоснованные блокировки. Поправки финансового ведомства в текущей редакции не нашли поддержки у профсообщества и банков, рассказал «Известиям» замглавы НСФР Александр Наумов. Создание реестра вместо существующего механизма доведения сведений до кредитных организаций позволит эффективнее выявлять подозрительных лиц и быстрее исключать из списка «оправдавшихся», считают в НСФР. В Госдуме «Известиям» сообщили, что концептуально поддерживают это предложение.

Безусловное право

Законопроект Минфина, который содержит поправки к 115-ФЗ и призван устранить необоснованные блокировки счетов, был опубликован для общественного обсуждения еще в апреле. Разработать механизм, который защищал бы клиентов банков от ошибочных отказов, в связи с многочисленными обращениями предпринимательских ассоциаций ранее поручил президент Владимир Путин. Как писали «Известия», только в 2017 году было заблокировано более 700 тыс. счетов, и проблема продолжает расти.

В опубликованном законопроекте Минфин предусмотрел, что кредитная организация вправе расторгнуть договор с клиентом, если ему дважды в течение года было отказано в снятии денег со счета. Или при одновременном соблюдении двух условий: если клиенту присвоен наивысший уровень риска, а банк обладает данными, которые позволяют заподозрить в операции признаки нарушения 115-ФЗ. Кроме того, проект предусматривает, что кредитная организация должна объяснить клиенту причину блокировки.

Однако в текущей редакции документ не нашел поддержки у профессионального сообщества и банков, рассказал «Известиям» замглавы НСФР Александр Наумов. Поправки не решат проблему ошибочных отказов и создадут почву для развития новых схем легализации преступных доходов, отметил он. Поэтому предложено полностью изменить систему информирования банков об отказниках.

— То, что механизм нуждается в реформировании, никто не спорит, — пояснил «Известиям» Александр Наумов. — Но в законопроекте, например, предлагается устанавливать какие-то критерии или ограничивать банки в принятии мер по защите от вовлечения в схемы легализации преступных доходов. А это прямо противоречит мировой сложившейся практике и рекомендациям ФАТФ. Право банка отказать в обслуживании должно быть безусловным.

Он подчеркнул, что возможность отказа при недействительных документах — основа антиотмывочной системы, поскольку банк работает только с идентифицированными клиентами. Критику вызвала и норма, обязывающая сообщать клиенту причину отказа, поскольку он просто может изменить пункт, который вызвал подозрение у банка.

— Наши предложения, по сути, меняют концепцию законопроекта. Общая проблема с отказниками — непрозрачность процедуры, — отметил Александр Наумов.

Исключить риски

На данный момент банк сообщает в Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщения в ЦБ, а последний выделяет из них высокорискованных клиентов и направляет всем банкам. По словам замглавы НСФР, фактически это не список или перечень. Поэтому одно из ключевых предложений профсообщества — создание полноценного реестра отказников с указанием всех причин блокировки и списка банков, которые разорвали с таким клиентом договорные отношения. По мнению НСФР, у реестра обязательно должен быть оператор, им мог бы стать Центробанк, который отвечал за формирование списка, анализ с целью выявления высокорискованных нарушителей и доведение содержания до поднадзорных в оперативном режиме.

— Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии, а также быстрее исключать из списка оправдавшихся, — уверен Александр Наумов.

Он пояснил, что если сейчас банк отказался от принятого решения, он информирует об этом Росфинмониторинг, тот — ЦБ, а последний — снова банки.

— Фактически лицо в сообщениях остается, но каждый банк должен анализировать информацию с целью исключения действий в отношении тех, по кому решение отозвано. Куда проще, если бы существовал реестр, по которым банки принимали решения, а оператор добавлял к ним анализ — сколько раз отказали, была ли реабилитация. В этом случае клиента просто можно исключить из списка, не опасаясь штрафных санкций, — отметил Александр Наумов.

Также, по мнению НСФР, ошибки в значительной степени можно исключить, распространив механизм предавторизации операций (банк информирует Росфингмониторинг о своих подозрениях и, если не получает ответ в течение пяти дней, проводит операцию) на все случаи отказа, а не только на клиентов, заподозренных в терроризме.

Сейчас, по словам замглавы НСФР, кредитным организациям проще заблокировать операцию или счет, чем оказаться под угрозой штрафа. Реализация предложений профсообщества, по его мнению, распространит ответственность за отказ и на оператора, что позволит банкам снизить риски санкций.

«Признак отказа»

Президент общероссийской организации «ОПОРА России» Александр Калинин также отметил, что банки зачастую не имеют альтернативы блокировке счетов в силу пробелов в законодательстве.

— Центробанк начал очень активно реагировать на проблему отказов клиентов. Другое дело, что банки поставлены в такое положение, что им иногда проще отказать клиенту, чем подвергнуться административному наказанию, — подчеркнул он в разговоре с «Известиями».

Он заметил, что проблема касается не только банков, и напомнил о результатах апрельского опроса предпринимателей агентством MAGRAM Market Research и «ОПОРОЙ России». Так, исследование показало, что чаще всего в первом квартале нынешнего года блокировки осуществлялись налоговиками. Более 40% (41%) предпринимателей заявили, что проблема произошла из-за неуплаты или недостаточной уплаты налогов, 21% — из-за нарушения правил сдачи налоговой декларации. О блокировках из-за 115-ФЗ сообщили 10% опрошенных, 18% сказали, что банки делали это без объяснения причин. Поэтому, считают в «ОПОРЕ России», необходим комплексный подход к решению проблемы.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что концептуально согласен с предложениями НСФР, в том числе и по созданию реестра.

— Было бы правильно вести реестр таких лиц с возможностью реабилитации, — подчеркнул он.

Любая инициатива, направленная на снижение количества «ошибочных» отказов, а именно такой новый инструмент предлагает НСФР, вызывает исключительно положительный отклик, считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.— Но эффективным предложенный дополнительный инструмент может стать после определения и законодательного закрепления минимального набора признаков, которые в отдельности или по совокупности будут являться достаточным основанием для применения банками обозначенных мер по отказу и в целях квалификации операций клиентов при выявлении признаков подозрительных операций. А именно: мониторинга одного из возможных «признаков отказа», — сказал представитель банковской ассоциации.

Пресс-служба Минфина сообщила, что письмо НСФР ведомство получило, и предложения обсуждаются. В Центробанке пообещали рассмотреть инициативу после ее получения. Пресс-служба Росфинмониторинга на запрос «Известий» не ответила.

Анна КАЛЕДИНА

