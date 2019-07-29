29.07.2019 09:00 522

К лету работодатели стали искать сотрудников с минимальным опытом работы на 12 процентов чаще, выяснил сервис Worki. Наибольший прирост таких вакансий зафиксирован в Белгородской области, Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге.

Чаще всего во II квартале 2019 года работодатели искали официантов, мерчандайзеров и грузчиков. Резко вырос спрос на страховых агентов.Самой популярной вакансией с пометкой "без опыта работы" стали официанты. Количество таких объявлений во II квартале выросло на 40,7 процента по сравнению с предыдущим. Для такой работы достаточно обладать приятной внешностью. Изредка требуется знание английского языка хотя бы на базовом уровне.

Вакансий мерчандайзеров стало больше на 26 процентов, грузчиков — на 19 процентов. В топ популярных вакансий также попали страховые агенты, здесь наблюдался самый большой рост по количеству объявлений — в три раза по сравнению с I кварталом. Это произошло благодаря повышению активности на страховом рынке с приближением лета. Обычно в этот период люди начинают чаще приобретать страховки. Соискателям предлагают бесплатное обучение и свободный график работы.

Среди студентов традиционно популярны вакансии курьеров благодаря возможности выбрать удобные рабочие часы и отсутствию спецтребований. Однако количество курьерских позиций в прошлом квартале снизилось вдвое. Это объясняется сезоном отпусков: объем продаж падает, люди реже заказывают товары с доставкой на дом.

Лето — настоящая возможность начать карьеру с нуля. Например, энергичных молодых людей ждет индустрия туризма. "В летний сезон традиционно повышается спрос на сотрудников в туристические агентства, курортные центры, гостиницы, турбазы и парки. Весной и в начале лета открываются вакансии гидов и экскурсоводов, спасателей на воде, инструкторов и тренеров по летним видам спорта, вожатых в летние лагеря", — отметил руководитель продуктов для соискателей сервиса Работа.ру Александр Каючкин.

Самая высокая средняя зарплата среди начинающих специалистов, по данным Worki, во II квартале в России у торгового представителя в банке — более 50 тысяч рублей, страхового агента — 38 тысяч рублей и водителя-курьера — 33 тысячи рублей. Официанты и упаковщики зарабатывали в среднем 31 тысячу рублей, операторы колл-центра — 28 тысяч, мерчандайзеры и курьеры — 24.

Екатерина ЯСАКОВА