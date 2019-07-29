29.07.2019 09:10 550

В преддверии запуска закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций чиновники дорабатывают меры по стимулированию населения к покупке полиса. Минэкономики поддержало инициативу Минфина о предоставлении льготы по налогу на имущество физлиц для тех, кто купил полис. Размер такого налогового вычета в Минэкономики предлагают увязать с годовой стоимостью страховки (ее размер может составить 2–3 тыс. руб.) — возвращая таким образом гражданам затраты на новое страхование. Малоимущим же чиновники предлагают сразу выдавать сертификаты на «бесплатное» страхование.

На этой неделе — 4 августа вступает в силу закон о страховании жилья граждан от ЧС. Поскольку это страхование добровольное, ни чиновники, ни рынок не ожидают мощного старта закона (как это было с ОСАГО) и пытаются популяризировать нормы нового масштабного проекта. Как сообщил в пятницу «Интерфакс», Минэкономики поддержало меры по стимулированию граждан к заключению договоров страхования от ЧС, предложенные Минфином ("Ъ" писал о них 25 июля ).

При этом Минэкономики уточнило параметры льгот. Напомним, речь идет о рекомендации регионам об установлении льгот по налогу на имущество физлиц для застраховавших свое жилье. По данным собеседника агентства, параметры этой льготы Минэкономики предлагает увязать с размером годового взноса по страховке. Другими словами, сумму налога на жилье при таком варианте можно будет уменьшить на стоимость полиса — что делает его фактически бесплатным, а точнее, «спонсируемым» бюджетом.

Кроме того, для малоимущих и приравненных к ним лиц в Минэкономики предлагают сразу предусмотреть сертификаты на оплату страховой премии. Меры такого поощрения министерство предлагает вводить уже на первом этапе реализации закона. Также в предложениях Минэкономики говорится о необходимости рекламной и информационной кампании в поддержку закона.

В Минэкономики "Ъ" отказались раскрыть подробности выдачи бесплатного сертификата на страхование, источники компенсации страховщикам премии по ним — как и то, насколько корректной будет практика, при которой региональные бюджеты фактически оплатят за счет всех налогоплательщиков региона страховку граждан, купивших полис. В Минфине также решили не уточнять деталей, заявив "Ъ", что «варианты стимулирования граждан обсуждаются» и что «первоочередной задачей Минфин видит организацию запуска программ страхования регионами и начало апробации».

«Мы приветствуем любую инициативу правительства, которая позволит вовлечь в страхование жилья больше граждан,— говорит президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.— В конечном итоге страховые механизмы снимут нагрузку с бюджета, которая возникает сейчас при каждом ЧС. Например, аналогичным образом давно работает и хорошо себя зарекомендовала социальная поддержка инвалидов в ОСАГО, им субсидируется часть премии по обязательной "автогражданке"». Напомним, по закону об ОСАГО инвалидам компенсируют 50% стоимости полиса после обращения в органы соцзащиты (за счет регионального бюджета).

Какой именно будет льгота по налогу на имущество физлиц, пока до конца не ясно. По закону полис должен покрывать так называемый федеральный минимум рисков — утрату жилья в результате ЧС. Выплата по этому минимуму составит до 500 тыс. руб. Одновременно закон дает право субъектам разработать расширенные программы страхования, которые будут покрывать и бытовые риски — залив, взрыв газа и так далее. Как пояснил "Ъ" замглавы ВСС Евгений Уфимцев, «если регион решит пойти по пути развития страхования только в части федерального минимума рисков, стоимость полиса, по оценке страховщиков, составит 360 руб. в год. Логично предположить, что это и будет размер вычета». Но он вполне может быть и больше, рассуждает он. В случае полного покрытия рисков по жилью страховщики заявляют, что будут тарифицировать такие полисы из расчета 3 руб. за 1 кв. м в месяц. Таким образом, годовой полис для квартиры в 50 кв. м обойдется в 1,8 тыс. руб.

Впрочем, ранее при обсуждении закона некоторые страховщики называли другие цифры — 3–5 тыс. руб. в год (см. "Ъ" от 9 октября 2018 года ). Тем временем в ВСС затрудняются назвать дату заключения первых договоров по закону — ожидается, что с 4 августа регионы совместно со страховщиками только начнут разрабатывать программы.

Татьяна ГРИШИНА