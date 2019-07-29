На нас потихоньку надвигается индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Он кажется чем-то неизбежным. Вы сами, из своей зарплаты, будете платить пенсионные взносы. Сейчас это делает работодатель.

Можно бесконечно обсуждать детали ИПК — но есть главные вопросы. И на них пока нет ответа. Эти вопросы наивны, просты, но они — ключевые. Получим ответ — двинемся дальше. Не получим — доверие общества к государству обязательно упадет.

Что предлагается? Платить из зарплаты до 6 процентов, выращивать свой личный пенсионный капитал. А это обязательный платеж? По сути, это квазиналог, как взнос на капремонт? Если — "да", то кто и как нам увеличит зарплату на эту сумму? Не приведет ли такой вычет к новому падению реальных доходов населения? Ведь, когда они считаются, из номинальных зарплат вычитаются все обязательные платежи.

Итак, мы платим сами. Значит ли это, что работодателям эти платежи уменьшат? Что им уберут начисления в 6 процентов с зарплат? Эти 6 процентов вносились на личные счета будущих пенсионеров, в накопительную часть пенсии. С 2014 года они взимаются государством, но по личным счетам не разносятся. Заморожены. Так будет ли такой профит у предпринимателей или нет? Мы этого не знаем.

Лучше по индивидуальному пенсионному капиталу договориться на берегу. И увидеть всю модель

Но знаем, что даже если предпринимателей "освободят" от этих 6 процентов, то налоговая нагрузка на бизнес все равно возрастет. Каким образом? Чтобы вы лично могли внести деньги в ИПК, вам нужна прибавка к зарплате до 6 процентов. Предположим, что ваш шеф взял под козырек и — добавил. Но ему еще нужно начислить на эту зарплату подоходный налог, взносы на обязательное медицинское и пенсионное (другое) страхование. По сумме — это больше финансовых изъятий, чем когда он сам платил 6 процентов. По России — сотни миллиардов рублей.

Да уж, лучше по поводу ИПК договариваться на берегу. И видеть всю модель сразу, а не только мелкие детали. Вот еще один "главный вопрос" — государство сужает свою сферу ответственности за наши пенсии? Так же, как в медицине, в образовании будет меньше государственного и больше частного? Или нет?

Какую часть ответственности за пенсии — в реальных деньгах — оно оставит себе? Сколько это по нынешним меркам? 5 тысяч рублей? 10 тысяч рублей? И решится ли доплачивать тем, кто создает ИПК, как это делается иногда на Западе? У нас ведь тоже недавно закончилась программа софинансирования пенсий. На личные 1000 рублей, отданные на пенсию, государство вносило свои 1000 рублей.

Вопросы, бесконечные вопросы от тех, кто думает о будущем. Мы сможем сами распоряжаться своими пенсионными взносами, со своего счета? Сможем лично принимать решения, в какие финансовые ценности их вкладывать — в акции, облигации, банковские депозиты или валюту? Или наши средства опять загонят в негосударственные пенсионные фонды (НПФ)? То есть в общий мешок, на который мы повлиять не можем?

А что будет, если такой негосударственный пенсионный фонд разорится и нашим личным пенсионным накоплениям придет конец? Мы лишимся этой части пенсии или же государство возместит наши потери? В полной мере или частичной? Мы не виноваты — это ведь государство повелело отдать наши средства в НПФ. Это не наше решение! Тем более что НПФ находятся под госнадзором (в лице Банка России)!

В 2014-2018 годах число НПФ сократилось более чем в два раза. В сравнении с 2000 годом — в пять раз. Пенсионные накопления — ведь длинные, на всю жизнь, а здесь такие бури! Значит, нужно обсуждать, как государство (в лице Агентства по страхованию вкладов) будет гарантировать сохранность индивидуальных пенсионных капиталов. Это очень большая тема.

Какой длинный список вопросов! Ему нет конца, а мы ведь еще не дошли до деталей! Пенсионные взносы делаются за свой счет. Значит, они — вычет из доходов семьи. Это все-таки личная собственность? Если нет, то что ее может спасти — при очередном кризисе — от замораживания государством пенсионных накоплений, как в 2014-2018 годах? И что будет при очередной реформе пенсионной системы? Кажется, после 2000 года их было четыре — крупных. Где границы ответственности государства за наши пенсии? Кстати, и что там с правом наследования? Оно будет? Полностью или с ограничениями?

Никак не сбудется мечта: стать человеком, растущим вместе с экономикой на дальних горизонтах

А вопросы все продолжают идти. Люди — добросовестные, активные, работящие — обеспокоены за свое будущее. Как быть с теми, кто уже имеет личные счета в рамках сегодняшней накопительной системы пенсионного обеспечения? Что будет с их средствами? Передадут как вступительный взнос в ИПК? Или нет?

И еще — это добровольная система или принудительная? Если добровольная, то зачем нормальному человеку ей следовать, если можно самому накапливать в депозитах, в ценных бумагах, в любых личных активах? Инвестируй хоть на 5 лет, хоть на 15, хоть на 30 лет — без разницы. Без всяких ограничений — во что вкладывать, когда деньги снимать, ты сам себе хозяин.

А еще — что будет с ИПК через 10 лет? Через 15-20 лет? Подобные схемы хорошо работают в финансово устойчивых экономиках. А в России постоянно финансовые штормы. И реформы. Пенсионная система переделывается в который раз. Где гарантии того, что лет через 5-10 не наступит очередная переделка?

Все это наивные вопросы, но они есть. Их не утопишь в деталях. А самое главное — по-прежнему никак не сбудется мечта. Она простая. Когда ты сам, под налоговые льготы, вкладываешь деньги на свой собственный счет, и сам решаешь — во что инвестировать. Да, государство что-то ограничит — столько-то лет не снимать, в то и то не вкладывать, рискованно, но ты сам, сам решаешь. Эти активы — твое личное достояние, ты — человек, растущий вместе с экономикой России на самых дальних горизонтах, пусть даже они называются скучно и невесело — пенсионными.

Яков МИРКИН, (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)

