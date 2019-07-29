29.07.2019 09:50 671

На работу пенсионных брокеров, имеющих агентские сети и оказывающих услуги по переводу накоплений клиентов НПФ, обратили внимание правоохранительные органы. Переходные кампании, в том числе и этого года, действительно характерны рисками неправомерных переводов средств граждан брокерами на фоне склонности некоторых НПФ к высокому операционному риску. Возможное решение — законодательное описание функционала и ответственности продавца финансовых услуг, отмечают эксперты.

Правоохранительные органы на прошлой неделе задержали вице-президента по НПФ управляющей компании «МКБ-Капитал» (мажоритарный акционер концерна «Россиум»), члена совета директоров НПФ «Согласие», члена совета саморегулируемой организации (СРО) «Ассоциация НПФ» (АНПФ) Андрея Неверова. Об этом "Ъ" рассказали два контрагента НПФ и два сотрудника конкурирующих фондов. Слышали о задержании сотрудник Пенсионного фонда России (ПФР) и владелец одного из пенсионных брокеров, работавших с «Согласием».

Телефон господина Неверова вечером 26 июля и 27–28 июля был выключен. В пресс-службе НПФ «Согласие» заявили, что «согласно закону о тайне следствия, никто из сотрудников фонда, так или иначе знакомых с описанной выше ситуацией и теми или иными процессуальными действиями правоохранителей, не вправе давать комментарии». В «Россиуме» и «МКБ-Капитале» не ответили "Ъ", пресс-секретарь концерна и его бенефициар Роман Авдеев не отвечали на звонки и сообщения в мессенджерах. Глава НПФ «Согласие» Александр Вьюницкий отказался разговаривать с "Ъ". В ФСБ, МВД и АНПФ на запросы не ответили.

НПФ «Согласие» (бывший НПФ оборонно-промышленного комплекса), согласно данным ЦБ, на конец 2018 года занимал 31-е место по обязательному пенсионному страхованию (ОПС): объем пенсионных накоплений — 1,1 млрд руб., а число застрахованных лиц — 12,9 тыс. По итогам переходной кампании 2018 года, на которую фонд потратил 1,4 млрд руб., туда пришли 358,2 тыс. новых клиентов (второй результат среди НПФ), а пенсионные накопления достигли 28,3 млрд руб. (см. "Ъ" от 9 апреля ).

По информации источников "Ъ" среди топ-менеджмента разных частных фондов, пенсионных агентов и других контрагентов НПФ, задержанию господина Неверова предшествовали действия правоохранительных органов в отношении пенсионных брокеров, с которыми работал НПФ «Согласие». В частности, в сферу внимания попал брокер «Первый пенсионный администратор» (26 июля его сайт не работал, телефон, указанный в контактах, был заблокирован, на запрос "Ъ" ответа не последовало). Как рассказывают источники "Ъ", вопросы к брокерам возникли из-за предположительной массовой сдачи в ПФР фальсифицированных документов на перевод пенсионных накоплений граждан.

В Счетной палате еще два года назад отмечали многочисленные «риски фальсификации» заявлений, поданных от имени граждан через удостоверяющие центры (УЦ), и тогда же этот канал сдачи заявлений был перекрыт (см. "Ъ" от 28 июня 2017 года ). Но риски неправомерного перевода пенсионных накоплений сохранились (см. "Ъ" от 14 сентября 2018 года ). «Вопрос в склонности НПФ к операционному риску: если он высокий, то фонд не очень пристально следит за качеством работы контрагента»,— поясняет один из источников "Ъ" среди брокерских компаний.

Как рассказывают несколько собеседников "Ъ", вопрос о пенсионных агентах в начале лета поднимался «на самом высоком уровне». По словам одного из источников "Ъ", с учетом правовой неурегулированности даже ставился вопрос, нужны ли они вообще. Другой собеседник отмечает, что на работу пенсионных брокеров просили обратить внимание правоохранительные органы. АНПФ предлагала законодательно закрепить правовой статус агента и «его ответственность» с тем, чтобы «разделить ответственность между» ним и НПФ (см. "Ъ" от 11 июля ). Это снова стало актуальным после активизации переходной кампании к середине года. Возросла передача заявлений через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), указывают топ-менеджеры двух фондов, что увеличит активность крупных НПФ, принадлежащих госбанкам, и, соответственно, подстегнет привлечение, в том числе через пенсионных брокеров, их конкурентов, стремящихся сохранить долю на рынке (см. "Ъ" от 17 июля ).

«Если пенсионные брокеры востребованы как со стороны НПФ, так и со стороны их клиентов, то такие посредники нужны, если они показывают свою эффективность»,— полагает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Однако, по его словам, контакт продавца-посредника с клиентом упирается в болезненный вопрос этики, который может быть решен законодательным описанием функционала и ответственности продавца финансовых услуг. Отсюда, отмечает эксперт, вытекает и необходимость «определенных форм допуска» к этому рынку, чтобы «отсеивать недобросовестные практики».

Илья УСОВ, Владислав ТРИФОНОВ