29.07.2019 10:00 706

Белгородским молодым семьям, купившим квартиру по льготной ставке в три процента годовых, помогут расшириться. При этом даже те, кто еще не успел выплатить кредит за малогабаритную квартиру в жилом комплексе "Новая жизнь", смогут переехать в свой дом.

О том, как будет работать новый механизм, начали говорить сразу после того, как первые жильцы заселились в пятиэтажки "Новой жизни". Льготная программа обеспечения жильем молодых стартовала больше года назад. Принцип таков: человек еще на этапе строительства вступает в кооператив, внося треть от стоимости жилья. Для первых участников эта сумма составила 400 тысяч рублей. Оставшиеся две трети — или примерно 800 тысяч — горожанин должен выплатить в течение пяти лет, начиная перечислять средства с первого месяца после новоселья. Получается, что ежемесячный платеж составляет 14 500 рублей.

И вот, первые дома сданы, микрорайон ожил. Тут же продолжили строительство второй очереди, где уже наряду со студиями стали предлагать "евродвушки" и "евротрешки". Почему так случилось? Просто пришлось спроектировать — ведь семье даже с одним ребенком на 30 "квадратах" в течение пяти лет станет тесновато. Теперь чиновники, курирующие проект, стали говорить,что рождаемость в этом микрорайоне увеличилась. "У нас здесь уже второй малыш родился", — отвлекаясь от коляски, говорит жительница "Новой жизни". Она не скрывает, что второго планировали, пока старший еще маленький: мол, пусть растут вместе и дружат. К тому же семье так нужен маткапитал, ведь даже дешевая льготная ипотека в 3 процента — "ярмо на шее".

Даже те, кто еще не выплатил кредит за квартиру в новом ЖК, смогут переехать в свой дом

Впрочем, даже инициаторы программы из числа областных чиновников изначально называли квартиры "транзитным" вариантом. Выплачивают люди кредит — и пусть переезжают в новый дом. Но кто ж его будет строить? Сами обитатели констатируют: как бы ни упрощали систему получения участка и сколько бы ни было стройфирм, обещающих все сделать качественно и в срок, а все же возведение коттеджа — процесс, требующий массы времени и денег. Кураторы "Новой жизни" ответили на эти вопросы новым продуктом: свыше ста коттеджей по типовым проектам, выбранным благодаря голосованию в соцсети, уже строятся на окраине города. Стоят, конечно, недешево — от 43 до 48 тысяч за квадратный метр в зависимости от площади дома. Чем она больше, тем дешевле "квадрат". Получается, что ежемесячный платеж по кредиту за коттедж составит примерно 30 тысяч рублей.

Стать участниками кооператива ради покупки дома могут люди до 45 лет, важно только внести ту самую первую треть. А это уже выше миллиона рублей. Где брать такие средства тем же обитателям "Новой жизни"? Руководитель дирекции Юго-Западного района, управляющей всеми процессами в "Новой жизни", Александр Славкин отметил, что для этого и придумали схему: пусть семья отдает квартиру в качестве первого взноса. "Студия" пойдет другим участникам программы, а семья, которая нуждается в расширении жилплощади, переедет в новый дом. "Четыре семьи уже досрочно рассчитались за квартиры, — говорит Славкин. — Эти деньги пошли в качестве первоначального взноса на покупку дома".

Анна СКРИПКА, (Белгород)