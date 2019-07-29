Все в дом: 7 млн семей готовы купить квартиру в ипотеку до 2024 года

29.07.2019 10:10 583

Около 7 млн семей планируют взять ипотечный кредит до 2024 года. При этом подавляющее большинство из них — 90% — располагают источниками средств для первоначального взноса. Такие выводы содержатся в исследовании ВЦИОМа и Дом.РФ, с которым ознакомились «Известия». При снижении процентной ставки до 8% потенциал выдачи ипотеки увеличится с 1,2–1,4 млн до 2,2 млн займов в год. По словам экспертов, спрос на кредитное жилье увеличивается последние несколько лет, и есть потенциал для дальнейшего роста. Этому будут способствовать повышение доступности ипотеки и прозрачности финансирования жилищного строительства.

Деньги есть

ВЦИОМ и Дом.РФ провели исследование, в котором оценили сбережения населения и планы россиян на покупку жилья в ближайшие пять лет. «Известия» ознакомились с документом. Около 7 млн семей планируют взять ипотечный кредит до 2024 года, учитывая ставки, которые были актуальны для нынешнего мая, –– около 10,5%.

6,3 млн (90%) располагают средствами на первоначальный взнос или источниками для их получения. Чаще всего это накопления (1,7 млн семей), продажа имеющегося жилья (1,5 млн) или другого имущества (1,1 млн).

Всего, согласно исследованию, сбережения есть у 41 млн российских семей (67%). Подавляющее большинство из них (96%) хранят свои накопления в рублях. Сбережения есть у 78% семей, которые относят себя к среднему классу, а также у половины — с доходами ниже среднего.

При снижении процентной ставки до уровня 8% потенциал выдачи ипотеки увеличится с 1,2–1,4 млн до 2,2 млн кредитов в год.

Социологи опросили 1,6 тыс. человек в 150 населенных пунктах 42 регионов РФ.

Национальный проект «Жилье и городская среда» предполагает, что к 2024 году ежегодно 5 млн семей смогут улучшить свои жилищные условия, причем 2,3 млн из них — с помощью ипотеки, сказали «Известиям» в аналитическом центре Дом.РФ. В 2017 году 3,5 млн семей улучшили жилищные условия, 1,1 млн из них брали кредит на покупку квартир.

В компании добавили, что обязательное условие устойчивого развития ипотеки в стране — наличие первоначального взноса по кредиту. Раз у 90% потенциальных заемщиков есть источники для его формирования, значит, развитие ипотечного рынка не приведет к накоплению рисков на балансах банковской системы, подчеркнули в Дом.РФ.

О росте количества сбережений свидетельствуют и данные Агентства страхования вкладов (АСВ). На 1 апреля 2019 года объем средств населения в банках составил 28,2 трлн рублей, что на 0,8% больше, чем в аналогичный период 2018-го. С начала года больше остальных увеличились показатели вкладов физических лиц в диапазоне 1–1,4 млн рублей: по сумме они выросли на 2,4%, по количеству счетов –– на 2,1%.

Спрос на будущее

В 2018 году спрос на покупку жилья в кредит резко повысился –– число заемщиков увеличилось более чем на 20%, пояснила «Известиям» главный научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Наталья Зубаревич.

— Влияние оказало постепенное снижение процентной ставки, — сказала она. — Кроме того, граждане стремились покупать жилье, так как опасались удорожания ипотеки из-за появления эскроу-счетов.

Рост спроса на покупку жилья в ипотеку наблюдается уже несколько лет, отметила в разговоре с «Известиями» директор по цифровизации «Миэль» Юлия Федулаева. Среди факторов, оказавших влияние на развитие этой тенденции, — относительная доступность таких займов за счет снижения ставок, подтвердила она.

Что касается первичного рынка жилья, он, по мнению Юлии Федулаевой, шагнул вперед в плане качества, отношения с застройщиками стали более прозрачными. Переход на эскроу-счета полностью нивелирует риски для граждан. Увеличению спроса на покупку квартир в кредит могут способствовать, помимо прочего, льготные ипотечные программы кредитования с государственной поддержкой.

Согласно майскому указу президента, к 2024 году ставка по жилищным займам должна уменьшиться до 8% и продолжать снижение. В 2018 году была запущена госпрограмма «Детская ипотека» под 5–6% годовых.

Опрос ВЦИОМа и Дом.РФ свидетельствует о большом отложенном спросе на жилье и желании россиян приобретать квартиры в кредит. Наталья Зубаревич отметила, что в России за 2018 год зарплата в «белом» секторе увеличилась почти на 7%, правда, с учетом инфляции рост был более скромным.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы граждан (то есть доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во II квартале 2019 года снизились на 0,2%, тогда как в 2014–2017 годах они падали сильнее. В 2018 году этот показатель продемонстрировал рост в 0,1%. По данным Минтруда, реальные заработные платы россиян за прошлый год выросли на 6,8%, что стало самым высоким показателем с 2012-го.

Валерия ЦОЙ