29.07.2019 10:30 538

Кредитные организации имеют законное право отказать антимонопольным органам в предоставлении сведений, содержащих банковскую тайну, наказывать банки за такие действия нельзя, разъяснил Верховный суд (ВС) РФ.

«Законодательство не содержит положений, обязывающих банки представлять в антимонопольный орган по его мотивированному требованию документы, составляющие банковскую тайну, и отказ банка в предоставлении таких документов не образует состав административного правонарушения», — указывается в обзоре судебной практики.

Суть дела

ВС приводит в пример разбирательство между антимонопольным органом и Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики. В обзоре говорится, что антимонопольщики направили в кредитную организацию запрос о предоставлении сведений обо всех операциях (выписку о движении денежных средств) по всем открытым и закрытым счетам банка с указанием контрагентов и наименования операций.

Организация ответила отказом, пояснив, что эта информация относится к сведениям, содержащим банковскую тайну. Она также указала, что антимонопольный орган не относится к числу субъектов, которым может быть предоставлена подобная информация.

При этом при повторном истребовании сведений банк их передал.

Но кредитную организацию все равно привлекли к административной ответственности по части 5 статьи 19.8 КоАП РФ — отказ в предоставлении сведений — за первый отрицательный ответ.

Банк с такой ситуацией не согласился и оспорил решение антимонопольного органа в судебном порядке, но три инстанции арбитражного суда в удовлетворении требований отказали.

Суды исходили из того, что нормы закона «О конкуренции» не содержат ограничений по составу и объему запрашиваемой информации, необходимой для осуществления антимонопольным органом его задач и функций.

Объем запрашиваемых сведений, состав документов (информации), порядок и сроки их представления должны определяться антимонопольным органом в каждом конкретном случае в зависимости от предмета проверки и иных существенных обстоятельств, сочли суды.

Но Верховный суд РФ с мнением коллег не согласился, отменив судебные акты и удовлетворив требования банка.

Позиция ВС

Судебная коллегия ВС РФ признала, что антимонопольный орган вправе запрашивать информацию у различных органов и организаций, в том числе у банков. Однако свою работу антимонопольщики должны выполнять с соблюдением требований законодательства РФ о государственной тайне, банковской тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне, указывает ВС.

«Положения части 6 статьи 44 Закона №135-ФЗ предоставляют антимонопольному органу право запрашивать у соответствующих организаций (органов, лиц) документы с соблюдением требований, установленных федеральным законодательством о государственной тайне, банковской тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне», — напоминает он.

ВС также ссылается на закон о банковской деятельности, который устанавливает положения о банковской тайне клиентов кредитной организации, гарантирующие защиту их интересов, а также определяет перечень лиц, которым могут быть предоставлены сведения, содержащие банковскую тайну (статья 26).

«Органы Федеральной антимонопольной службы в данный перечень не включены», — отмечает высшая инстанция.

Таким образом, регулирующее деятельность кредитных организаций законодательство ограничивает предоставленные антимонопольному органу полномочия запрашивать документы, содержащие банковскую тайну, поясняет она.

Сходные выводы можно сделать и из положений части 2 статьи 25 закона «О конкуренции»: Центральный банк РФ обязан представлять в федеральный антимонопольный орган по письменному запросу принятые нормативные акты, а также информацию (за исключением информации, составляющей банковскую тайну), необходимую для проведения анализа состояния конкуренции на рынке услуг и осуществления контроля.

«Освободив Центральный банк Российской Федерации от обязанности представлять в федеральный антимонопольный орган по письменному запросу этого органа информацию, составляющую банковскую тайну, законодатель не имел в виду иное в отношении банков и иных кредитных организаций», — поясняет ВС.

В части 3 этой же статьи закона «О конкуренции» также отсутствует указание на представление в антимонопольный орган информации, составляющей банковскую тайну, указывает он.

«С учетом вышеизложенного не имеется оснований полагать, что под иной охраняемой законом тайной следует понимать и банковскую тайну, поскольку в части 6 статьи 44 Закона №135-ФЗ банковская тайна указана наряду с иной охраняемой законом тайной», — разъясняет высшая инстанция.

Таким образом, нормы законов о банковской деятельности и о конкуренции, в их взаимосвязи, не содержат положения, обязывающие банк представлять в антимонопольный орган по его мотивированному требованию документы, составляющие банковскую тайну.

«Учитывая изложенное, у банка отсутствовала обязанность исполнять запрос антимонопольного органа о представлении сведений, содержащих банковскую тайну, следовательно, в действиях банка отсутствует состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ», — отмечает ВС (определение №305-АД18-18535).

Алиса ФОКС