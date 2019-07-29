Рубль дешевеет в конце налогового периода, доллар по 63,55 рубля впервые с 10 июля

29.07.2019 11:00 545

Рубль умеренно дешевеет утром понедельника, постепенно теряя поддержку российского налогового периода, завершающегося сегодня, при этом против него покупки валюты Центробанком в рамках бюджетного правила.

Активность и рыночная ликвидность могут быть пониженными в ожидании совещания ФРС, по итогам которого американский регулятор в среду вечером впервые за 10 лет может понизить ключевую ставку.

Формально против российской валюты играет снижение ставки ЦБР — российский центробанк снизил ее в пятницу на 25 базисных пунктов до 7,25% годовых и намекнул на возможность дальнейшего смягчения, что негативно повлияет на спекуляции кэрри-трэйд с рублем.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,54, российская валюта теряет более четверти процента от уровней предыдущего биржевого закрытия. Ранее было достигнуто значение 63,55 впервые с 10 июля.

В паре с евро рубль к 10.20 МСК был у отметки 70,64, теряя 0,2% начала дня.

На форексе индекс доллара остается вблизи двухмесячного максимума 98,09, достигнутого в пятницу на фоне усиления ожиданий снижения ставки на 25 базисных пункта, а не более агрессивно, после публикации данных о ВВП США, отразивших замедление роста экономики не столь существенно, как того ожидали аналитики.

Пара евро/доллар показывает минимальные отрицательные изменения вблизи отметки $1,1120, что недалеко от летнего минимума единой валюты, $1,11, достигнутого в минувший четверг после заседания ЕЦБ, допустившего возможность снижения ставок в течение ближайшего года.

Сегодня российскими корпорациями уплачивается налог на прибыль, который в текущем месяце может быть довольно значительным — по оценкам опрошенных Рейтер аналитиков, его суммарный объем приближается к 500 миллиардам рублей.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ