29.07.2019 15:00 498

Мосгорсуд подтвердил законность ареста директора одного из департаментов IT-интегратора "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина — предполагаемого посредника в передаче взятки зампреду правления Пенсионного фонда РФ Алексею Иванову, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Постановление Басманного районного суда об избрании в отношении Копейкина меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 сентября оставлено без изменения", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, с 2017 по 2019 годы неустановленные лица ежемесячно переводили на счет Копейкина в "Промсвязьбанке" по 200 тысяч рублей, которые впоследствии передавались Иванову. Общая сумма переданных таким способом денежных средств составила 4,4 миллиона рублей.

Зампред правления ПФР признал свою вину в получении взятки, деятельно раскаялся и обещал продолжать сотрудничать со следствием. Однако несмотря на это суд арестовал его до 9 сентября.

Компания "Техносерв" является IT-подрядчиком ПФР и других крупных государственных заказчиков. Основателями интегратора являются братья-предприниматели Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые также владели и "Промсвязьбанком".