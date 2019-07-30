В девять раз лучше

Российская система налогообложения вызвала восхищение журналиста Financial Times Криса Джайлса благодаря использованию информационных технологий.

Сейчас разница между планируемыми и реальными доходами от налога на добавленную стоимость (НДС) в России составляет всего один процент, а в Великобритании — 9,1 процента, пишет издание. В период с 2014 по 2018 год сумма поступлений от НДС выросла на 64 процента.

Таких показателей удалось добиться благодаря созданию двух больших дата-центров, которые аккумулируют данные компаний. Также поспособствовали улучшению администрирования налогов онлайн-кассы. Проверить любой счет-фактуру можно в режиме реального времени.

Кроме того, с помощью специальных алгоритмов можно быстро обнаружить в данных закономерности и отследить злоупотребления.

Как отмечает издание, сейчас, российское правительство стремится внедрить эту систему и среди самозанятых.

Евгений ГАЙВА

