30.07.2019 08:50 277

Микрофинансисты впервые за полтора года сократили объем и количество выданных займов, свидетельствуют данные бюро кредитных историй (БКИ). Участники рынка ожидали этого из-за усиления регуляторных требований и, как следствие, ужесточения требований микрофинансовых организаций (МФО) к заемщикам. Но эксперты считают, что тренд может быть связан с ростом серого рынка и исчерпанием проверенными заемщиками доступного им лимита средств.

По данным БКИ «Эквифакс» (входит в тройку крупнейших), рынок микрозаймов впервые за полтора года продемонстрировал снижение. Так, по итогам второго квартала 2019 года граждане взяли в МФО чуть более 4 млн займов на 53,7 млрд руб., против 4,7 млн на 54,7 млрд руб. кварталом ранее. Начиная с третьего квартала 2017 года рынок микрозаймов неизменно рос. Участники рынка в начале июня прогнозировали замедление темпов роста по итогам лета и осенью из-за вступивших в силу законодательных ограничений и необходимости для компаний более тщательно подходить к отбору заемщиков (см. "Ъ" от 6 июня).

По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, из-за вводимых ЦБ ограничений меняется продуктовая линейка МФО в пользу займов с более высокой средней суммой. «Короткие займы в большей степени были подвержены кредитному риску и риску мошенничества, для компенсации которых микрофинансисты вынуждены были держать высокие ставки для поддержания доходности»,— отмечает он. «Многие МФО стараются кредитовать проверенных заемщиков, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10 тыс. руб.,— подтверждает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.— В целом рынок микрофинансирования меняется в сторону повышения качества оценки риск-профиля своих клиентов и снижения аппетита к риску». По данным «Эквифакса», средняя сумма займа во втором квартале текущего года увеличилась на 16% по сравнению с первым кварталом, достигнув 13,3 тыс. руб.

Участники рынка подтверждают, что падение объема выдачи может свидетельствовать о том, что участники сократили уровень одобрения, чтобы снизить риски. «Доходность компаний на рынке в 2019 году упала почти вдвое, участники вынуждены сокращать расходы и пересматривать риск-модели,— указывает гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко.— Другая причина — сложности с фондированием небольших и средних компаний, которые могут сократить выдачи из-за нехватки средств». По словам гендиректора группы TWINO Ашота Торосяна, многие компании стали отменять первые бесплатные займы и программы лояльности, что тоже влияет на объемы выданных займов. «Также компании стали делать больший упор на повторных клиентов, которых они знают,— отмечает он.— Затраты на привлечение таких пользователей намного ниже, чем новых».

При этом участники рынка пока не ожидают улучшения ситуации. «По данным большинства БКИ, общая закредитованность россиян растет, а МФО с октября 2019 года должны будут рассчитывать показатель ПДН на каждого заемщика, поэтому снижение объема выдач может продолжиться»,— отмечают в пресс-службе СРО МиР. «Для компаний, не сумевших диверсифицировать бизнес в направлении выдачи длинных займов, наступает кризисный период: в ближайший год на рынке останется только около тысячи компаний, 70% объемов выдачи которых будут обеспечивать среднесрочные займы»,— полагает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. При этом, по оценке операционного директора ГК Eqvanta Сергея Весовщука, во втором полугодии продолжит расти средний чек займа.

Впрочем, по мнению экспертов, сокращение объема и числа выданных займов говорит о том, что проверенные постоянные и ответственные клиенты исчерпали весь доступный им лимит средств. «Законодательные ограничения не позволяют им больше перекредитовываться,— отмечает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.— При этом многие заемщики сами не готовы вовлекаться в долговую спираль и стараются реже брать заемные средства». Одновременно часть кредиторов уходит в серую зону, считает госпожа Лазарева. «Они используют свои прежние клиентские базы и продолжают выдавать займы прежним заемщикам,— заключает она.— Обе эти тенденции очень опасны, поскольку могут привести к росту дефолтов и увеличению числа случаев неправомерного взыскания».

Светлана САМУСЕВА