Суд оставил под стражей главу «Нового потока» по делу о хищении 1,8 млрд рублей

30.07.2019 09:40 338

Мосгорсуд подтвердил законность ареста до 12 сентября председателя совета директоров группы нефтегазовых компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО "Сбербанк", передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.

"Постановление Тверского районного суда Москвы от 15 июля об избрании в отношении Мазурова меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения", — сказала судья.

Таким образом, суд не согласился с доводами апелляционных жалоб адвокатов Мазурова, просивших изменить меру пресечения на любую иную, не связанную с лишением свободы.

По мнению стороны защиты, инкриминируемое Мазурову деяние было совершено в сфере предпринимательской деятельности, которое не предполагает избрание столь строгой меры пресечения как арест.

"Кредитный договор, заключенный между Антипинским НПЗ и Сбербанком действует, наличие небольшой задолженности по кредитному договору не говорит о наличии мошенничества", — отметила адвокат Оксана Корчагина.

"Все что сейчас делается — это попытка подвести под уголовную статью обычные экономические правоотношения. На тот период, который вменяется моему подзащитному, кредит обслуживался, и банк получал проценты", — добавил ее коллега Руслан Коблев.

По словам Мазурова, возбуждение в отношении него уголовного дела — это "попытка найти крайнего" в финансовых проблемах Антипинского нефтеперерабатывающего завода.

Мазуров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, бизнесмен похитил 1,8 миллиарда рублей у ПАО "Сбербанк" посредством невозврата кредита, который был выдан АО "Антипинский НПЗ", входящему в группу компаний "Новый поток". Однако сам Мазуров вины не признает.